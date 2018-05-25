孤独咖啡馆今天重新开张-“很开心，又可以来上班了”

见习记者 荀澄敏

组装椅子、整理咖啡台、彩排节目……昨天下午，位于汉中路188号上海市青少年活动中心一楼的“爱·咖啡”自闭症社会实践基地热闹非凡，自闭症少年咖啡师们纷纷赶来，为25日重新开业做最后的准备。

94岁的指挥家曹鹏也来到了“爱·咖啡”的新场地，其实这群自闭症少年咖啡师，也是上海曹鹏音乐中心的学员。十五六岁的自闭症少年们围坐在一起，拿起长笛、小号等乐器，为重新开业仪式上要表演的节目做彩排，当《茉莉花》等一首首熟悉的旋律响起的时候，曹鹏时而打起节拍，时而为他们鼓掌……

在昨天的彩排现场，有不少热心市民前来“探班”，目前“爱·咖啡”采用微信预约报名的方式，让参与培训的志愿者成为“顾客”。对于最近可能慕名而来的市民，“爱·咖啡”团队表示欢迎，但会跟市民解释一下情况，希望他们通过网络预约的方式加入志愿者队伍。

在挫折中学会成长

“很开心。”

“我们又可以来上班了。”

“听说，这里还有教室、广场、舞台可以用。”

自闭症少年咖啡师们第一次走进新场地，显得非常兴奋。在“爱·咖啡”大门口，醒目地挂着新的Logo，这是自闭症少年天天设计的，他用各种各样的颜色涂满了“A”这个字母，“蓝色代表我们、绿色代表你们、红色代表他们……我们共同组成了一个地球。”看到自己设计的Logo能够挂在门口，天天很高兴：“我希望每天都能来上班。”

在“爱·咖啡”短暂歇业的这段时间里，少年咖啡师都成了“十万个为什么”：究竟咖啡馆什么时候重开？究竟何时才能去“上班”？对此，“爱·咖啡”创始人曹小夏总是不断鼓励孩子们，“遭遇挫折是经历、更是体验，对孩子们来说，这也是一种成长。自闭症孩子们不应该成为温室的花朵，他们也会遇到像普通孩子一样的苦恼，要学会面对。”

如今，“爱·咖啡”已经重新开业，但对自闭症少年咖啡师而言，成长还有一段很长的路要走。

在这里找到了朋友

昨天下午，天天一来到“爱·咖啡”，便热情地跟现场每一个熟悉的伙伴和志愿者打招呼，“姐姐，我能跟你握握手吗？”“哥哥，我可以抱抱你吗？”15岁的天天用这样的方式，表达着他的喜欢和快乐，“又可以来上班了，我很高兴。”在“爱·咖啡”的这个大家庭里，天天已经跟周围的伙伴们成为了朋友。

其实，交朋友对于自闭症患者来说不是一件容易的事。15岁的自闭症少年政政，目前仍在一所普通学校里随班就读，在来到“爱·咖啡”之前，他没有任何朋友。政政的妈妈用“混日子”来形容他的校园生活。“政政行为规范做得还挺好，所以还能在学校里读书。但有时还是会被同学欺负，我最大的期待就是，孩子能够有尊严、有质量地生活。”

对于政政而言，做少年咖啡师，不仅认识了同为自闭症的伙伴，更结识了一群年轻的志愿者，他的人生第一次有了朋友，也对交朋友充满期待：“好朋友就是可以聊天，可以互相关心。”政政在家里还会想象跟朋友们一起生活的情景，“我想跟天天、天舒……一群好伙伴，一直读书生活到100岁，嗯，如果100岁太长，那就99岁。”

社交融合需专业指导

目前，已经有3500多名志愿者报名成为“顾客”，让曹小夏感到意外的是，“很多志愿者报名是想带着孩子一起来了解自闭症，有的是孩子班级里有随班就读的自闭症同学、有的是亲戚家的孩子患了自闭症……他们也想通过培训来进一步了解他们、走近他们。”

此次，“爱·咖啡”落户上海市青少年活动中心，除了可以免费使用一楼咖啡馆场地之外，后续还有一些音乐课程的融合共建，自闭症少年们还将有机会跟同龄人开展活动。

对此，华东师范大学教育学部特殊教育学系教授、博士生导师贺荟中建议，在自闭症人群与普通青少年交流融合之前，需要让普通青少年了解自闭症人群特点，在第一次一起接触、活动时，要尽可能保证他们之间的互动和交往是成功的、愉悦的。因为几乎所有自闭症人群在与他人活动与交往时，都存在交往困难，因此最好能有自闭症方面的专业人士、或在此方面得到过培训的社会志愿者的介入，这样才能够为他们之间的真正融合，起到积极的支持作用。

回归社会的路还很长

“爱·咖啡”自闭症社会实践基地的探索，已经得到了全社会的关注。贺荟中认为，在一个真实的自然场景中，训练自闭症青少年与他人交往的社会能力，具有一定的意义与价值。这同时也是对自闭症青少年进行职前培训，为未来进入社会做好技能准备。

“其实，对于自闭症青少年而言，咖啡馆仅仅是一个媒介，这是作为一个干预或培训的场所，如果将咖啡换作面包、其他饮料，也是可以的。”贺荟中提醒，千万不要误以为自闭症人士最适合或最擅长的职业就是调制咖啡。未来随着咖啡馆运营的不断成熟、以及对自闭症青少年干预与培训经验的增长，自闭症少年咖啡师们也能够逐步感觉到，工作不仅能提高社会沟通与交往的能力，而且可以提升自己的生活质量。

目前，整个社会对自闭症还存在很多误区，贺荟中也呼吁社会应该更多了解自闭症，“其实，自闭症绝大多数在婴幼儿早期就已经存在，只有极少数儿童在早期一切发展正常，但在3岁之前出现了倒退现象； 如果不经干预，大约70%-75%的自闭症患者伴随智力障碍； 此外，自闭症人群中只有不足10%的人有超常才能，如音乐天赋、绘画天赋、记忆超群等。”

与此同时，贺荟中提醒，在挖掘自闭症儿童潜能的过程中，要谨防过度开发，将自闭症等特殊人群作为吸引眼球或博取同情的工具。值得注意的是，即使是在自闭症康复领域做得很好的美国，成年自闭症人群的就业率也只有15%-25%，因此自闭症真正回归社会仍有很长的路要走。