上海警方破获有偿删帖新型网络诈骗案-假冒媒体发撤稿函 实施有偿删帖牟利

晨报记者 吴艺璇

2018年1月，上海市公安局网安总队接市委网信办通报，称有人假冒“上海市互联网违法和不良信息举报中心”的名义，向属地网站发送要求撤稿删帖的邮件。

经查，自2016年底起，犯罪嫌疑人魏某某伙同其团伙成员，伪造律师函、报案回执、营业执照等法律文书，以新闻媒体或企事业单位的名义要求相关网站撤稿删帖，达到有偿删帖目的，涉及20余家媒体、近百家网站、300余家企事业单位。截至案发，有偿删帖千余篇，非法获利达300万余元。系一起假冒企事业单位和媒体等名义实施有偿删帖的新型网络犯罪案件。

近日，警方成功抓获了以犯罪嫌疑人魏某某（男，30岁，广东揭阳人）为首,以卢某（男，33岁，浙江台州人）、郭某某（女，30岁，河南濮阳人）、蒙某某（男，26岁，湖南靖州人）等为成员的4人犯罪团伙。查获作案手机18部、电脑设备9台，上网卡40余张，银行卡100余张，仿冒身份证500余张等作案工具，私刻公章近百枚、虚假撤稿函1000余份。目前，魏某某、卢某两人因涉嫌非法经营罪和伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被检察机关依法批准逮捕；蒙某某因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕；郭某某被公安机关依法取保候审。

警方介绍，该团伙有偿删帖的内容主要为各种公司企业的负面信息，他们从网上接单后，首先以涉事公司名义要求网站删帖，如未成功，则以首发媒体名义要求转载媒体删帖，如仍未成功，则冒充“互联网违法和不良信息举报中心”等部门的名义，向媒体施压要求删帖。

作案手法

●今年3月，某P2P公司为避免引发投资人挤兑，需要删除该公司的网上负面文章，魏某某接单后，为达到删帖目的，在要求企业提供营业执照的同时，指使卢某、郭某某伪造了该公司法人代表的身份证、私刻了该公司的印章，又指导卢以“有人故意造谣、诽谤公司”等理由制作公司申明、提出删帖申请，并伪造了某公安局派出所的报案回执，制造出“有人在网上发帖诽谤、敲诈该P2P公司”的假象，向网站发送邮件。删帖成功后，非法获利3万余元。本案中，该团伙成功删帖700余篇并非法牟利。

●今年2月，多家媒体转载报道某公司食品存在安全隐患的负面新闻，魏某某接单后，指使卢某冒充首发媒体名义向多家媒体撰写撤稿函，称“收到有关部门反馈，文章所涉内容正进行司法调查，不适合网络传播”，并附虚假的已删帖链接。还私刻首发媒体公章，在撤稿函上添加水印，冒充首发媒体向转载媒体发送撤稿邮件，从中非法获利4万余元。本案中，该团伙通过此手法成功删帖200余篇。