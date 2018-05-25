美女大学生兼职剥小龙虾 网友：卖的是服务还是颜值-剥虾女生：并非靠漂亮获得工作　店家：为“不方便剥虾”客人服务

晨报首席记者 张益维

晨报记者 肖 翔

正值初夏，又到了一年一度吃小龙虾的季节。23日下午，一则餐厅推出专人剥虾服务的视频在网上广为流传。只需多付菜品价格15%的服务费，即可在吃小龙虾时，有“小姐姐”帮助剥虾。视频一出，引发了网友的巨大争议。

一部分网友为餐厅的这项服务点赞，认为小龙虾壳硬肉少，店家为不喜欢剥虾的顾客提供了便利。而视频中，专门负责剥小龙虾的女服务员年轻貌美，也成为了另一部分网友对“代剥小龙虾”服务最大的质疑点：顾客是在给服务买单还是给美女买单？

需求不多，每天两三单

23日傍晚6点，记者一行来到这家提供剥虾服务的餐馆。尽管正值用餐时间，但店内客流并不是很多。网传负责为顾客剥小龙虾的女孩站在门口，正做着迎宾服务。

记者注意到，相较于普通的小龙虾店，这家店的布局更年轻化。店铺一侧是一个很大的吧台。店内服务员以年轻人为主，身着牛仔裤、白T恤、以及牛仔背带围裙，正如一些点评平台描述的那样，“颜值”都较高。店内客人也都以年轻人为主，看似是刚下班的白领。

这家店的小龙虾价格为每斤98元至128元，网上流传的“剥虾服务”并不在餐馆的菜单之上。不过，当记者向服务员询问是否可以请人帮忙剥虾后，得到了服务员肯定的回应，并提醒记者，这项服务会收取15%的服务费。

“是你来帮我们剥虾吗？”记者问。

“不是的，我们有专门的人负责。”服务员回答。

在记者提出需要此项服务后，服务员帮我们喊来了负责剥虾的店员，也就是站在门前的迎宾女孩。这名女孩同样身穿由牛仔裤、白T恤、围裙组成的服务员服装，相较于店内其他的服务人员而言，她的气质更为出众。

在点头致意后，女孩默默地戴上了手套，低头认真地剥起虾来。尽管面对面坐在同一张桌子上，这名女孩在工作的过程中全程戴着口罩，如果没有被询问，女孩并不会主动说话。

女孩告诉记者，她姓何，是一名大四学生，主要工作其实是迎宾。只有当客人提出需求时，才会提供剥虾服务。购买这项服务的客人目前并不多，每天只有两三单。店内除了她之外，还有一个男孩一个女孩负责迎宾以及剥虾。他们都是兼职大学生。

在交谈过程中，小何告诉记者，她最初是因为兼职做迎宾才选择到这家店工作。后来老板觉得客人可能需要帮忙剥虾，她才开始提供剥虾服务。在她看来，为客人剥虾，与她之前的工作并没有什么不同：“迎宾的话，要在一个位置待几个小时，剥虾更有意思些。”

记者观察发现，小何剥小龙虾的“技术”不甚娴熟，速度不快，有时还会剥碎。但她会仔细地将每只虾的虾线剔除，再将虾仁摆在盘子里。4斤虾，小何剥了近40分钟，与普通人的速度差不多。

“其实我没有剥得很好。”小何坦陈：“我是新疆人，虽然会吃小龙虾，但是平时吃得很少。还好目前为止没有客人挑剔过这一点。”小何说，在剥虾的过程中，她遇到过各种各样的客人。有刚做完指甲的女孩，也有忙着谈事情顾不上剥虾的商务人士。每个人对这项服务的反应并不相同，“有的人忙着谈事情，全程都不会和我说话；有的是一个人来吃饭，觉得两个不认识的人面对面坐有些尴尬，会主动聊天； 还有一些男士比较不会聊天，会有些尴尬”。

剥得不快，40分钟赚50元

连续剥虾约40分钟后，小何的手指有些发红，当记者问到，连续这样剥虾会不会很痛时，小何表示，因为目前要求剥虾的人不是很多，每天最多两三桌，所以感觉还好，“我还没遇到一天剥几十斤的情况，不过小龙虾刚出锅很烫的时候，确实有一点痛”。

在得知网友认为她很漂亮后，小何有些害羞，但她并不认为自己是靠漂亮获得这份工作的，她说：“最主要的还是要工作能力好。”

小何称，她并没有靠剥小龙虾月薪过万，其实剥40分钟也就赚50元左右，但她通过打零工获得了经济独立。如今，她的学费和生活费都是自己承担的。“其实我从16岁开始就一直在兼职赚钱。我的高中是在国外读的。之前端过盘子，在网吧当过网管，我父母一直比较支持我多接触社会。”

[对话店家]

“我们这边是不会让小姑娘喝酒的”

虽然剥虾服务受到部分网友支持，但更多的还是对此持质疑态度。“关键是长得好看”、“相当于花钱找个美女陪吃饭”……此类猜测充斥在热门讨论里。还有网友直言，饭店聘大学生专门代剥小龙虾的行为更像是炒作。

23日晚，记者在店里见到了最初想出代剥小龙虾服务的一名负责人及店长。据介绍，该店4月试营业，5月初才开始提供剥虾服务。

新闻晨报：当初是怎么想到提供帮顾客剥虾服务的？

店家：之前碰到过一家三口来吃小龙虾，爸爸妈妈忙着照顾小孩，没时间剥虾。还有很多女士刚做完美甲，剥虾不是很方便，我们就想到了帮他们剥虾这个服务。

新闻晨报：有人说，这家店负责剥虾的人颜值都很高，怀疑是按照颜值选择的服务者。店里在招聘时有对长相方面的要求吗？

店家：主要还是看眼缘，不是说一定要美女。做服务行业的，相貌有些怪异的我们肯定不会招。

新闻晨报：这位剥虾的女孩子长得很漂亮。

店家：其他两位（负责剥虾的服务员）也差不多，也有客人说不好看的。因为看着心情会好一点，吃得多一点，并不是说一定要很漂亮，因为他们还要在门口迎宾。

新闻晨报：店里服务员很多，为什么是这几名兼职生来剥虾？

店家：我们不光是他们几个可以帮客人剥虾，其他服务员有空的话都可以帮客人剥虾。

新闻晨报：点剥虾服务的人多吗？一般什么人会点剥虾服务？

店家：周末选择这项服务的人比较多，主要是打游戏和带小孩的客人。

新闻晨报：网上有人说店家安排漂亮的女服务员来剥虾，实质是“剥虾兼陪聊”？

店家：可能他们想多了，比如在烤肉店，也是有帮忙烧烤的服务嘛。我们这边是不会让小姑娘喝酒的，有些小姑娘也可能会想指定店里的“小哥哥”帮忙剥虾，我们这边店员都是有健康证的，也都可以提供这个便利服务。如果客人觉得坐一桌尴尬，我们可以在后厨剥好了或在旁边桌剥好了，再给客人端上来。

新闻晨报：剥虾时会跟顾客有很多接触，有人觉得会不会遇到对女服务员不礼貌的顾客？

店家：来我们店的顾客都比较年轻化，大都是附近上班的白领，很多也是几个人一起来的，目前没有遇到过这样的顾客。

新闻晨报：剥虾收菜品价15%的服务费，这笔费用店家抽成吗？

店家：这项服务的钱都是直接给店员补贴的，我们店家是没有任何抽成的。