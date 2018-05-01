升学政策“组合拳”让家长选择更理性-教育生态慢慢回归应有的澄澈

晨报记者 林颖颖

今年的升学季，是一个没有杯赛的升学季，也是一个新政迭出的升学季。从“一标准两办法”1月1日正式实施，到2月初公民办小学同步招生政策亮相，3月下旬新中考改革方案名额分配向不选择生源的初中倾斜，再到上个周末部分民办中小学面谈，首次运用新的多元化综合素质评价框架评价学生……

无论是幼升小还是小升初，升学政策“组合拳”之下，很多家长都更加理性。教育生态，在政策的引导和家长的选择中，慢慢回归应有的澄澈。

让家长选择更为理性

一度，不少家长对孩子就读什么学校，几乎被焦虑绑架，似乎只有一个“最佳选择”：民办幼儿园、民办小学、民办初中……公办学校？那是进不了民办之后，不得已的选择。校外培训被强化，学校教育被弱化，家庭教育被异化。结果带来了孩子的重压，家庭的焦虑，全社会的痛点。

让家长更为理性，让孩子健康成长，尤为迫切和重要。

今年，“公民同招”和新中考政策相继出台，从“入口”和“出口”多重引导。更早的，2015年“上海市义务教育入学报名系统”启用，不仅利用信息化手段，为全市适龄孩子的家长提供了便捷服务，而且也促进了规范招生。2017年出台“三个规范”、2018年实施“一标准两办法”。各区学区集团化办学，覆盖1000多所中小学，实施新优质学校集群发展，涉及300多所公办学校，进一步促进了教育均衡。连续多年的上海市学生学业质量“绿色指标”测评数据显示，本市小学学生学业水平总体高位均衡，公民办小学之间没有显著差异，初中学业水平“公民差异”正在逐渐缩小。

多管齐下，让家长们的选择更为理性。今年上海幼升小报民办人数，比去年减少近一半，招录比从去年3：1下降为1.4：1； 小升初招录比从去年1.5:1下降为1.4：1，报名热度也有所下降。

民办择生标准发生变化

不仅家长的选择更理性，在新的综合素质评价框架的倡导下，民办学校选择学生的标准也发生了变化。

一本绘本，分别交给两个孩子。一个孩子认识很多字，每一个字都能很好地读出来，但让他复述，他还是一个一个字地重复书上内容。另一个孩子虽然认识的字不多，却从绘本中观察和发现了许多别人没有关注到的细节，有自己的发现和表达，这是孩子语言发展重要的一部分，民办学校考察的重点不是孩子能认多少字。

这个场景发生在上周末民办小学面谈的现场，这也是部分民办中小学首次吸收专业教育机构的研究成果，采用多元化综合素质评价框架来考察学生。

学校对学生的评价，不再是一把尺子、一个标准答案。

注重孩子的全面发展

今年的公办、民办初中校园开放日，也更规范、有序。新中考名额分配向不选择生源的初中倾斜，今年本市还将推出百所公办初中质量提升计划。不少小升初学生的家长觉得，就读家门口的学校，办学质量也是有保障的。选公办还是民办，需要根据孩子的实际情况。

在可以选择、理性选择的基础上，更多家长和民办学校清醒地认识到：学习关键靠孩子，要注重孩子的全面发展。