金山消防支队对电瓶车违规充电等消防隐患进行专项整治-投1元可在车棚为电瓶车安全充电

晨报记者 倪 冬

为有效遏制电动自行车（俗称“电瓶车”）火灾多发势头，国务院安委会办公室决定在全国范围内组织开展电动自行车消防安全综合治理工作。

近日，金山消防支队对电瓶车占用疏散通道、违规充电等消防隐患进行了专项整治，积极推动各街镇（工业区）政府将车棚建设纳入消防实事工程，建设电瓶车充电限时装置和喷淋、烟感等消防设施。

错时夜查电瓶车充电隐患

统计显示，电动车引发的火灾，90%是在充电时引起的。由于车体大部分为易燃可燃材料，一旦起火，燃烧速度快，并会产生大量有毒烟气，但因为逃生通道被堵，进一步加剧了逃生的困难，极易造成人员伤亡。

为从源头上杜绝电瓶车楼道充电的隐患，金山消防支队联合各街镇（工业区）房管、安全办、属地派出所、居村委、物业等单位成立联合检查组，在居民下班后，深入居民小区开展消防安全夜查行动，进行错时检查。

在清理在楼道内违规停放、违规充电电瓶车的同时，检查组还清理了35处在电动车棚（库）内违规住人的问题。

为避免清理后回潮，支队还督促各居民小区建立了严格的管理制度，明确专人负责，不间断巡查看护劝阻。

车棚设防火分区装喷淋

对于屡劝不听、坚持把电瓶车停在楼道内的个别居民，金山支队和公安派出所依据《消防法》、《治安管理处罚法》有关规定，对其堵塞消防疏散通道的行为进行教育、处罚。

枫泾镇白牛新村曾发生过一辆停在小区楼道内的电瓶车自燃事件，所幸处置及时，未造成人员伤亡。火灾发生后，金山支队对违规停放电瓶车的车主进行了批评教育，并处以200元罚款。

在“堵”住楼道乱停车这一隐患的同时，支队也充分考虑到居民们停车充电的现实需求，积极联合公安、房管、建设、民政、规划等部门，推动各街镇（工业区）政府将车棚建设纳入消防实事工程，建设电瓶车充电限时装置和喷淋、烟感等消防设施。

在一处新改建的非机动车车棚内，记者看到，车库增加了防火分区，避免电瓶车起火后火烧连营。每一个隔间的上方，都装有烟感报警装置和消防喷淋。

为解决充电难的问题，车棚引入了充电设备，这种设备一个主机可分出10个插座，车主只需投入一元硬币或刷卡消费1元即可充电。为避免长时间充电对电瓶造成损伤，主机还统一安装了过载保护插座，一旦发生漏电或电路短路，电源将被自动切断。

开展“零火灾”创建活动

4月17日，金山区组织全区消防安全重点单位开展了《消防安全责任制实施办法》宣贯培训会。

会上，区消防支队通报了近期火灾形势，并对《消防安全责任制实施办法》内容进行了解读，要求以宣传贯彻《办法》为契机，依法依规履行好消防工作职责，在提高消防安全意识的同时，促进消防安全能力的同步提升，同时开展重点单位“零火灾”创建活动，要求单位分级落实消防安全责任，通过技防人防等措施，严防各类火灾事故的发生。

在近期召开的消防安全重点单位“零火灾”创建工作动员部署会上，区消防支队充分利用“户籍化”管理系统，加强对重点单位的实时管控，要求重点单位要提高自我管理水平，建立健全消防安全管理体系，明确消防安全责任人、管理人，建立微型消防站和消防工作例会制度。

创建“消防安全社区”

今年以来，金山区在前期工作的基础上，积极推广“创建消防安全社区”工作。

结合高层建筑和电气火灾隐患整治工作，金山支队积极争取党委政府支持，发动全区开展了社区隐患大排查大整治活动，多次开展居民小区夜查行动，对居民小区楼道乱堆物、电动车违规停放或违规充电、电气线路乱拉乱接、管道井堆放杂物、安全出口上锁、消控室值班人员未持证上岗等问题开展重点整治。

在固化高层建筑消防安全隐患整治成效的同时，金山支队还举办了多场物业从业人员消防安全专项培训班，对各小区物业经理、业委会负责人开展培训，明确小区业主消防安全责任和义务，要求各居委会、物业定期巡查、整治占用公共走道、楼梯间堆物、消防通道停车等突出问题。