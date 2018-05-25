俄前特工女儿“现身”：希望能回祖国-称昏迷20天，醒来才知被下毒，恢复过程缓慢而痛苦

晨报记者 徐惠芬 综合报道

当地时间23日，英国“毒谍案”中的特工女儿自案发后首度“现身”。33岁的尤利娅·斯克里帕尔在视频中表示，这是一起有预谋的暗杀，恢复过程缓慢而痛苦。她还说，希望自己有一天能回到祖国——俄罗斯。

俄罗斯外交部发言人23日就此表示，不排除英国强行扣留斯克里帕尔父女。

躲过暗杀“很幸运”

在23日发布的视频中，尤利娅身穿蓝色裙子，一头齐肩中发，气色不错，不过，颈部刀疤清晰可见，这道长约2英寸（约5厘米）的刀疤，很可能是其之前接受紧急气管切开术遗留下来的。

这也是自3月4日“毒谍案”发生后，尤利娅首次“现身”。虽然已于4月9日出院，但是出于安全和隐私考虑，尤利娅被英方安排到了伦敦的某一“秘密住处”。直到这一次，路透社记者征得警方同意后成功与她取得了联系，一直未露面的尤利娅才通过视频首度“现身”。

视频中，尤利娅用俄语称，对自己和父亲的暗杀“竟然用到了神经毒剂，深感震惊。”

“昏迷了20天后，我醒了过来，得知我和父亲中毒了。我发现，直到现在还是很难接受这样一个事实，我们竟然是以这样的方式被攻击的。”

尤利娅表示，自己和父亲很幸运，躲过了这次暗杀，“我不想讲述治疗的具体细节，过程很伤人，很痛苦，也很压抑。”

她说，目前最关注的还是自己以及父亲的康复，“更长远考虑的话，我希望能回到祖国。”在尤利娅出院一个多月后，其父亲斯克里帕尔也于5月18日出院，不过两人仍需要接受治疗。

尤利娅称，很感谢俄罗斯大使馆提供领事协助，不过目前，自己不需要这些服务。“我也想重申，没有人替我说话，也没有人替我父亲说话。”

除了视频外，尤利娅还提供了一份签名的手写声明，文字为俄文与英文。

俄称不确定是否自愿

对于这一视频与声明，俄罗斯驻英大使馆称，很高兴看到尤利娅活着，而且健康，但视频加深了俄方对其处境的忧虑。

俄罗斯驻英大使馆发表的声明指出:“很显然，她说的都是预先写好的内容。不仅如此，根据声明用词和语序的排列判断，稿子还是从英文翻译过来，最早是由母语是英语的人写的。签名的手写信更是加深了我们的这个印象。”

声明称，在尊重尤利娅隐私及其安全利益的同时，该视频并不能免除英国当局的领事公约义务。“英国有责任让我们直接与尤利娅沟通，以确定她不是被迫留在英国，也不是被迫发表声明。但到目前为止，我们有理由怀疑情况正相反。”

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃23日也表示，不排除英国当局强行扣留斯克里帕尔父女。

扎哈罗娃当天在莫斯科举行的新闻发布会上表示，英国方面不允许俄方代表与斯克里帕尔父女接触。目前俄罗斯方面只能从媒体上了解到斯克里帕尔父女的情况，也不能从英国官方渠道获得消息。俄方认为这种情况不可接受。俄方呼吁英国方面履行自己的国际义务，允许俄罗斯领事人员与斯克里帕尔父女会面。

因为尤利娅是俄罗斯公民，“毒谍案”发生后，俄方曾多次提出要见尤利娅。但是，英方予以拒绝，并认定俄罗斯正是这起“毒谍案”的元凶，而且还用到了Novichok 神经毒剂，这也是自二战以来，首次有这种军用级别的神经毒剂在欧洲使用。

对此，俄罗斯否认与此案相关，并指责是英国特工组织自导自演了这场戏，目的是为了掀起反俄情绪。

俄罗斯总统普京也表示，如果斯克里帕尔真的是被军用毒剂武器攻击，不可能像现在这样出院，而是会当场死亡，“军用毒剂作用明显，人在中毒后会立刻死亡，如果不是在几秒内，也会在几分钟内。”