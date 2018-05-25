234只大盘A股一周后纳入MSCI指数-新投资机会来临，散户忌盲目跟风

晨报记者 曹西京

234只大盘A股将于6月1日首阶段纳入 MSCI 指数，中国将进一步开放资本市场。业内人士认为，目前全球跟踪MSCI指数的机构资金约1.25万亿美元，其中主动性基金和被动性基金的比例为8：2。从近两月陆股通流向看，部分主动型基金已经在加仓，但被动型指数基金可能在A 股正式入摩的前一天，即5月31日，开始买入，以减少指数跟踪误差。尽管A股纳入规模小，但当天少数入摩成份A 股尾盘可能因外资建仓而异动，普通投资要保持理性，跟风可能会买在高点。

正式入摩名单可能微调

尽管234只入摩A股名单已公布，但由于市场变化，5月31日将公布正式名单，可能有微调。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，A股入摩是从零到有，虽然是一小步，但是质的变化。234家公司都是大市值股，除了中国神华和万华化学因停牌时间长未被纳入外，基本按互联互通个股的市值来选择。这234家公司大多是沪深300成份股，比较能够代表A股市场总体状况，大盘蓝筹股是很多投资者用来观察A股的基准。这些股票整体估值也不高，静态市盈率12倍左右。去年A股整体净利增长近20%，这些股票因为盘子大，增长近15%。

234只 A 股中在沪上市的150只，数量占64%，但市值占7成，这150只A股占沪市总市值约6成。初步入摩后，这些A股占MSCI全球指数约0.8%，在MSCI 新兴市场指数中占2.5%。

因此，入摩短期带来投资A股的资金不是特别大，大概180亿多美元，相对A股几万亿美元的市值来说不大。但高挺表示，入摩对A 股影响偏正面。A股今年受各种因素比如美股调整、中美贸易摩擦、对经济担心等冲击，最近两三个月走势偏弱。目前经济走势较平稳，外需、贸易等也较强；去年持股非常集中的大盘蓝筹股机构仓位也回到较合理状况。四、五月以来北向资金流入越来越强，日均20亿左右净流入，反映出A股估值对海外投资者有吸引力。入摩将提振国内市场情绪，增强市场信心。

中长期比例提高影响更大

中长期来看，A股纳入比例先达到5%，仍然低。瑞银分析，这可能因为沪港通、深港通实施时间短，外资需要观察一段时间了解运行等。如果没有太大问题，加上互联互通每天额度放宽、运行平稳，今后A股纳入MSCI指数的比例可能几年提高到20%，甚至更高，这样外资占A股比例将提高。现在A股流通市值中外资占比约5%，2017年初只有3.2%，陆股通开通后上升了不少。MSCI纳入A股后，这个比例还会提高。在这个过程当中，由于外资以机构为主，会推动A股机构化，改变A股散户主导、羊群效应等特征，市场会更稳定。

瑞银中国证券业务主管房东明也指出，中国资本市场今后大方向包括：国际化，海外资金不断配置中国市场，国内机构投资者以及高净值散户配置海外资产； 其次是机构化，给市场带来更多商机和投资理念转换；最后是金融创新，对投资和投资相关的一些平台带来更多机会。瑞银近期正式提交了申请，将瑞银证券持股比例从24.9%上升到51%，今后几年对投研团队、销售团队，不管是衍生产品还是其他跟对冲基金相关的业务都会不断增加投入。

外资做空可能性不大

海外投资者比较偏好科技和消费两类A股，消费类包括必选消费、可选消费、医疗保健。入摩后，业内预计外资9成通过陆股通进入A股，毕竟资金进出便利；少数通过QFII和RQFII投资A股。

作为目前最大的 QFII 投资人，房东明介绍，公司国际客户可以分成三大类：一类是被动类的，比如指数型或者ETF型的投资者；一类是主动型投资者，通常以MSCI为基准来主动选择投资的股票； 第三类是越来越活跃的全球量化基金。这三类客户对于中国股市，特别是A股，在加入MSCI指数契机下关注度大幅提高。

“如果年初入摩，当时沪市每天成交量2000亿元左右，可能短时冲击小，现在每天成交量1600—1700亿元，关键节点要理性对待。”业内人士表示，“原来上市公司调研中看不到老外，现在去调研碰到一堆堆老外。外资多是市场老手，但目前A股融券和股指期货等未向他们开放，A股市场对冲机制比较有限，A股入摩的比重也不大，因此暂时不用担心外资进入的做空风险。今年对港股账户也将实现穿透式监管，外资机构较重视声誉，估计不太会恶意沽空。”