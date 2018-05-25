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日前，格力电器董事长董明珠宣布格力电器今年不分红，这是格力电器11年来首次宣布不分红，为什么？董明珠说格力要做芯片！

董明珠表示，即使今年不分红，格力电器的平均分红率也达到了44%。格力要长期持续发展，但必须掌握核心技术。而董明珠说的核心技术，就是芯片。对于投入资金研发芯片，格力遭到了部分的质疑。董明珠回应：“哪怕投资500亿，格力也要把芯片研究成功。当我们能够掌握芯片，而且我们能把高端芯片如果能拿下来的那一天的时候，我们就可以服务全球了。”

对于董明珠，高智一直是非常佩服的。一个女同志，能把中国的家电产业做出世界级的水平，真的非常不容易。这些年，她一直拓展海外市场，努力把格力电器的品牌推向全球。坚持“保增长、调结构、树品牌”的战略部署，“做品牌、做市场、做渠道”模式不断巩固。她倡导以服务促市场，为客户提供超预期的服务体验，海外架构实行由“垂直化”管理模式向“扁平化”管理模式转变，通过实现渠道直营化和渠道短平化，提高决策效率。

“一家企业平均分红率能达到44%，在A股3000多家上市公司中并不多见，现在既然喊出不让外国人卡脖子，决定自己研发芯片，那意味着董明珠又一次向自己下了战书，挑战是巨大的。”高智说。制造芯片的设备光刻机目前只有荷兰能生产，要想完全不被外国人卡脖子，就要既研发光刻机，也要研发蚀刻机，这条路并不好走。

“我也是非常支持董明珠的，她不但管理有方，也很体恤下属，不但发奖金时不眨眼，最近又承诺给每一名员工一套房，这可是在改革前沿的珠海啊。”郁教授也表示由衷佩服。据说董明珠向珠海市领导已经争取到了一块地，准备自己盖房子奖励员工。有这样一位“老板”，员工不为她“卖命”好像说不过去。

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