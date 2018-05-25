年轻家庭顶梁柱首选定期寿险-高保额低保费守护家庭责任

师诗靓

父亲节将至，家庭“顶梁柱”的风险保障问题再度成为热门话题。无论是重疾险还是寿险，完备的保险保障都是父亲这个角色对家庭爱和责任的体现。然而，对于年轻家庭来说，终身寿险的费率相对较高，专家建议，不妨从定期寿险这一超高性价比的产品开始配置保障方案。

“被低估的”定期寿险

近年来，由于熬夜、生活习惯不规律、工作压力大等原因，年轻人的健康问题不断敲响警钟，接连发生的年轻人猝死事件引发了社会的极大反响。一旦子女遭遇不测，对于父母造成的伤痛是难以估量的，这种伤痛不仅仅是情感层面的，更有现实层面的养老保障问题； 而对于年轻家庭的顶梁柱来说，突然离世更会对家庭带来不可估量的伤害。

然而，在悲剧来临之前，可以通过保险做出理性的安排，从容直面人生的悲剧。

明天和意外哪个先来，我们永远不知道。因此，给予自己和家人一定的死亡保障，才是爱与责任的最大体现。而寿险作为人生必备的七张保单之一，可以用低廉的保费换取高倍的保障杠杆，将个体发生意外或身故对家庭财务带来的风险降到最低。

定期寿险作为纯粹意义上的死亡保险，是业内公认的“高保额低保费”高杠杆险种。因此，在美国、日本等保险市场较发达的国家，定期寿险保单市场占比在10%～40%，很多家庭都将定期寿险作为购买保险的首选产品。

相较之下，由于国人忌讳生死等传统观念及保险市场信息的严重不对称，我国的定期寿险保单市场占比还不到1%。根据人口统计数据，目前我国每年约有200万20～59岁的人英年早逝，这一风险给许多家庭带来了难以承受的剧变。

顶梁柱最需定期寿险

定期寿险是指在保险合同约定的期间内，如果被保险人死亡（或全残，是否包含全残以条款为准）则保险公司按照约定的保险金额给付保险金； 若保险期限届满被保险人健在，则保险合同自然终止，保险公司不再承担保险责任，并且不退回保险费。

从定期寿险的定义中可知，定期寿险是有一定的期限的，一般为10年、20年、30年等，另外，在保险期限内，不管是意外身故还是疾病身故，保险公司都会支付保险金。不过，近年来，也已经出现了返还型的定期寿险。

保障期间短、保费低廉是定期寿险的特点，可满足一定时期内的特定需求。相比终身寿险，定期寿险的保险期限可灵活选择，满足投保人特定时期的保障需求，保费相对便宜，同时也能够获得较高质量的保障。

定期寿险能够让人用较低的保费获得较高的保障，能够抵御被保险人过早死亡而给家庭带来的负担和风险，大多数人都可以购买一份定期寿险来进行人身风险管理，尤其是在家庭收入中承担“顶梁柱”角色的人比较适合购买定期寿险。

“如果是家里的顶梁柱，存款有限，有车贷、房贷要还，压力较大，甚至短期内从事比较危险的工作而急需保障，可以购买一份定期寿险，给自己的父母及妻儿一份爱的保障。”保险专家表示，定期寿险能提供确定时期的保障，保费支出低，性价比高，适合事业刚起步的年轻人或收入低且保障需求较高的人群。

谨防三大误区

需要注意的是，购买定期寿险要避免三大误区。

第一个误区是定期寿险不如终身寿险。与定期寿险不同，“终身寿险”的保障期限为终身，被保险人不论因遭受意外事故还是疾病，导致身故或高残均可得到等同甚至超过保险金额的保险金给付。终身寿险只要维持合同有效，保险金最终必将给付； 而定期寿险只是提供一个确定时期的保障。举例来说，如果定期寿险保障至被保险人70岁，如果被保险人的寿命超过了70岁，则这份保单失效，受益人是无法得到赔偿金的，而终身寿险则不存在这样的问题。

然而，这并不代表定期寿险就不如终身寿险。正式因为保险期限的区别，定期寿险和终身寿险之间的费率相差较大。相对于收入较低而保险需求较高的人群，定期寿险依然是一个不错的选择。

第二个误区是买了定期寿险可以不用买其他保险。

定期寿险保障全面，且保费便宜，具有意外身故，以及残疾保障。但是定期寿险不能够进行针对性的保障，特别是针对家里的顶梁柱，一份重大疾病保险是非常重要的，保障具有针对性，且保障额度高。

需要注意的是，随着医疗水平的提升，重大疾病不再与死亡直接划上等号，如果购买了重疾险，则能够有效地将经济压力转嫁给保险公司。

第三个误区是条款不清就投保。购买定期寿险时要注意可续保和可转换条款。“可续保”的投保人续保时的年龄与续保次数不能超出保险公司的规定；“可转换”的投保人在行使转换权时投保人不必提供被保险人的可保证明。这两条款是为了满足投保人更高的保障需求设计的。

总而言之，无论是购买何种保险都应该根据自身需求进行选择。对于年轻家庭的顶梁柱来说，在经济负担和家庭责任的双重压力下，定期寿险是一种不错的选择； 而对于高净值人群来说，不妨直接选择终身寿险，并附加重疾险等多重保障。