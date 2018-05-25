从“保单分红”到“退保理财”新型保险骗局已上线

师诗靓

保单分红，对于保险消费者来说，一件听起来再正常不过且有收益拿的好事儿，背后却有可能暗藏陷阱。据反映，一些非保险机构人员冒充保险公司工作人员，以领取“保单分红”名义，诱导欺骗消费者办理退保并购买其他投资产品。近日，银保监会发布关于警惕“保险分红”骗局的风险提示。

上述行为侵害了保险消费者的知情权、公平交易权、信息安全权等合法权益，造成了不良的影响。对此，银保监会提醒广大消费者要对此类行为提高警惕，树立正确的保险意识，积极维护自身合法权益。需要保险消费者引起重视，提高自我保护能力。

一般来说，犯罪分子常用的手法有冒充保险公司从业人员，以“保单分红”、“保单升级”、“赠送礼品”、“售后服务”等名义联系保险消费者，取得信任后，贬低消费者已购买的保险产品价值，诱导消费者办理退保或保单质押，转投其推荐的高收益“理财产品”，此行为很可能涉嫌诈骗或非法集资，严重威胁消费者资金安全。在遭遇此类情况时，消费者一定要提高警惕。

与此同时，消费者也应该树立正确的保险意识。

需要明确的是，保险的主要功能是提供风险保障，消费者应提高自我防范意识，谨慎办理退保或保单质押。不受所谓的“高额回报”蒙蔽，不与所谓的“代理人”签订任何私下协议，不轻易将所持保单、个人身份证件等出示或委托他人，以免消费者在不知情的情况下“被退保”或“被理财”。

一旦遭遇此类诈骗，消费者切记积极维护自身合法权益。

银保监会提醒，消费者如遭遇类似自称保险公司人员的“分红”邀约，可以通过保险公司网站、统一客服电话等正式渠道查验真实情况和相关人员资质，了解保单分红具体情况，核实保险机构办公场所等。

此外，如果已经不幸被骗，且发现所购买的“理财产品”涉嫌非法集资等违法犯罪行为，请及时向公安机关报案。