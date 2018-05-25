大都会人寿理赔报告：-重疾保障亟需完善

师诗靓

近日，大都会人寿发布《2017年理赔报告》，报告显示，大都会人寿2017年全年的理赔案件量增长29%，其中，重大疾病赔付件数较去年同比增长37%，重大疾病赔付金额较去年同比增长27%。这一系列增长提示着重大疾病保障已不可或缺。

《报告》 显示2017年大都会人寿重大疾病赔付件数增长37%，给付原因前三名依次是：恶性肿瘤、心肌梗死和脑中风。其中，因恶性肿瘤发生的理赔案件数量延续去年势态，占比高达82%，发生率居于第二位的心脑血管系统重大疾病占比近10%。恶性肿瘤依然是威胁人们健康的头号杀手。

按性别来看，在大都会人寿男性客户中，持续高发的恶性肿瘤有肺癌和肝癌。乳腺癌占大都会人寿女性客户恶性肿瘤理赔案件总数的25%，是威胁女性健康的主要问题。值得关注的是，女性客户中因肺癌引发的重疾理赔案件占比上升至10%，去年该数据约为7%。国家癌症中心发布的《2018年全国最新癌症报告》显示，肺癌新增病例中不吸烟的女性比率正在大幅上升。专家表示，这很大程度上是因长期吸入二手烟以及厨房油烟所导致的结果。

值得注意的是，随着靶向治疗等新治疗手段的使用，恶性肿瘤的治疗康复费用水涨船高，40-50万元的花费也越来越常见。传统的医保仅能承担一部分费用，重疾保障存在着明显的缺口，一旦病发，高额的治疗和康复费用可能为个人和家庭造成重大影响。这从一定程度上说明，人们对健康风险的防范意识亟需加强，应当未雨绸缪，尽早规划全面、足额的重大疾病类保险保障，尤其是作为家庭顶梁柱的人群更需要配置充分的保障。