随着供应增加，各类产品之间的竞争压力也随之增加。据乐居数据，目前5月新开盘产品去化普遍较为一般，似是买家的热情逐渐冷却。如何从琳琅满目的产品中脱颖而出成为关注的重点。

周边产品：配备资源主打舒适

自三月以来，周边楼盘行情分化明显，部分楼盘认筹数不及房源数。而一些热销楼盘的产品思路或许值得借鉴。

首先是配备资源，周边楼盘由于地理位置较远，很需要注重配套设施的完善。

交通方面。许多热销楼盘都选址在地铁站附近，通过公共交通来缩短出行时间，例如紧邻佘山站的新城上坤樾山半岛，以及17号线沿线的中南君悦府等众多楼盘。

生活方面。一些周边楼盘通过倚靠大型建设规划项目，充分利用其潜在价值，以确保潜在客户群体，确保相关设施的发展完善。例如上海派II紧邻上海国际汽车城，就吸纳了不少汽车城内的工作人群。

小区方面。由于周边楼盘地理位置远，小区内部的公共设施的建设就较受买家关注，开放商也多在这方面下功夫。不少楼盘都在小区内部配齐超市、商业区、会所等便民设施，甚至还有幼儿园、小学等教育资源。

其次是主打舒适，远离城区虽然给生活带来一定不便，但也给体验“舒适的慢生活”提供了机会。周边产品在这方面也做了不少尝试。

比如将小区环境园林化。由于城市周边地价压力相对较小，周边产品往往拥有面积较大的园林景观，绿化率较高，不少产品均强调自己景色宜人，环境舒适。

中心产品：降低门槛提高档次

据阳光城相关负责人介绍，顺应购房者需求变化，以阳光城、新鸿基等为代表的高品质中心产品出现了一些新特质。

首先是降低门槛。豪宅小型化的现象较为普遍，即将产品面积做小，使得在同等单价下总价得到降低。降低购买门槛，从而扩大目标消费人群。动辄300平方米以上的豪宅变少了，更多的豪宅面积在100多平方米左右。

例如，阳光城滨江悦，主打的即为三房设置的105、135平方米户型。实际上这样的小型化豪宅更实用，更能满足中等家庭的需求。

其次是提升品质，主要在公共区域、产品本身、客户服务三方面。

比如将公共区域酒店化。从进大堂起就让你感觉身处豪华酒店，门厅、绿化等多以高端大气风格为主。此外，小区内设置业主会所、健身房、泳池等设施，业主可在小区内享受各方面的可媲美酒店的品质服务。

比如将产品智能化。开盘即售罄的大宁金茂府就主打科技住宅，以及现在业界都在谈的智慧住宅等概念。这些概念其实都是主打房子的智能化、贴心化。这就要求从建筑设计、施工、到建成后的物业管理、客户互动都应该要是智能化的，跟客户建立起智慧的联系。

比如将客户服务置前。现在已不是交房后才提供物业管理服务，而是从购房开始就提供众多人性化的服务，直到交付房入住。房产商始终围绕在自己的客户周围，倾听客户的声音，为客户解决各种问题，提供各种服务。事实证明，不重视客户服务的产品是无法赢得消费者欢心的。

实际上，总结来看，不管是在中心城区还是在周边，产品要取胜的最大法宝就是用户思维。近期上海一新盘汤泉美地城开盘，竟只有八组客户参与摇号，原因值得深思。

要建立用户思维，第一步就要确定自己的目标客户，是刚需、改善还是其他； 其次深刻理解该类客户所思考的所关注的，满足他们的基本需求，在这个基础上打造并渗透入更多的生活场景，为客户提供更贴心更舒适更人性化的服务，这样才能为自己赢得更多的客户。

（欧阳瑾）