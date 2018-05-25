伊涅斯塔与神户胜利船签约三年-身价第一，J联赛迎来超巨

晨报记者 唐 舸

一度和中超球队传出绯闻的伊涅斯塔最终还是选择了日本J 联赛。北京时间昨天下午，这位西班牙足球传奇巨星出席了加盟神户胜利船的新闻发布会，据悉小白和神户胜利船签约三年，年薪大概在2500万欧元左右，约合32.5亿日元之多，成为J联赛身价第一的球员。需要说明的是，伊涅斯塔这份年薪是神户胜利船目前全体一线队成员薪水总和的将近两倍。

能迎来一位世界级的巨星，神户胜利船可谓给J联赛挣足了面子。在昨天举行的新闻发布会上，一共有211家媒体的348名记者到场采访，足以显示出伊涅斯塔的身价和影响力。在被问及选择J联赛的理由时，伊涅斯塔首先感谢了提供邀约的很多俱乐部球队，“（选择神户）是因为他们提供了一个我很感兴趣的周全的计划，非常尊重我的意向，很信赖我。”他说很期待和神户队的队友在未来征战国内外的比赛，“我和我的家人都很期待在日本的生活，会尽快习惯这里的文化。”

其实伊涅斯塔本来是可以继续在巴萨效力的，巴萨已经给了他一份终身合同，就是只要他想要在巴萨踢球，合同的年限可以每次都延长一年。但是和他的好搭档哈维一样，到了职业生涯末期的伊涅斯塔也希望寻求新的挑战，而且把目标确定在了亚洲。之前，西班牙媒体曾经披露伊涅斯塔将离开巴萨，并可能加盟中超的球队。其中，天津权健和重庆斯威都和伊涅斯塔传出过绯闻，西班牙的《马卡报》甚至透露权健能为伊涅斯塔提供高达3500万欧元的年薪，是他在巴萨的三倍。不过，小白最终还是加盟了日本J联赛。

虽然“下嫁”了亚洲联赛，但这并没有影响到伊涅斯塔在国家队的地位，这位34岁的老将将随西班牙国家队出战俄罗斯世界杯，而世界杯决赛将在7月15日进行。据日本媒体透露，J联赛第二次球员注册时间为7月20日至8月17日，而伊涅斯塔何时上演神户胜利船处子秀目前还是未知数。