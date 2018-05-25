习近平：更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央审计委员会主任习近平5月23日下午主持召开中央审计委员会第一次会议并发表重要讲话。

习近平强调，改革审计管理体制，组建中央审计委员会，是加强党对审计工作领导的重大举措。要落实党中央对审计工作的部署要求，加强全国审计工作统筹，优化审计资源配置，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

会议审议通过若干文件，包括

《中央审计委员会工作规则》 《中央审计委员会办公室工作细则》 《2017年度中央预算执行和其他财政支出情况审计报告》 《2018年省部级党政主要领导干部和中央企业领导人员经济责任审计及自然资源资产离任（任中）审计计划》

会议对审计机关成立30多年来，特别是党的十八大以来的审计工作提出了肯定：为促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等作出了重要贡献。

对审计工作提出了四点要求：

中央审计委员会要强化顶层设计和统筹协调，提高把方向、谋大局、定政策、促改革能力，为审计工作提供有力指导； 审计机关要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念； 要深化审计制度改革，解放思想、与时俱进，创新审计理念，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势； 要加强审计机关自身建设，以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信。

对深化审计制度改革，提出一个坚持，两个加强：

要坚持科技强审，加强审计信息化建设； 要加强对全国审计工作的领导，强化上级审计机关对下级审计机关的领导，加快形成审计工作全国一盘棋； 要加强对内部审计工作的指导和监督，调动内部审计和社会审计的力量，增强审计监督合力。

对各地区各部门特别是各级领导干部提出要求：

积极主动支持配合审计工作； 依法自觉接受审计监督； 认真整改审计查出的问题； 深入研究和采纳审计提出的建议； 完善各领域政策措施和制度规则。

新华社评论员：加强体系建设 提升监督效能

“努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。”习近平总书记23日主持召开中央审计委员会第一次会议，审议通过了《中央审计委员会工作规则》等文件，并发表重要讲话。讲话从新时代党和国家工作全局出发，深刻阐述审计工作的重要作用，就进一步改进审计监督、深化制度改革、加强自身建设作出具体部署，为审计事业发展注入了思想和行动的力量。

审计是党和国家监督体系的重要组成部分。党的十八大以来，全国各级审计机关共审计65万多个单位，促进增收节支和挽回损失2.5万亿元，为促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推进廉政建设等作出了重要贡献。进入新时代，审计在经济社会发展中的重要作用越发凸显。改革审计管理体制，组建中央审计委员会，是深化党和国家机构改革的重要内容，也是加强党对审计工作领导的重大举措。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央对审计工作的部署要求，对于全面履行审计监督职责、开创审计事业发展新局面具有重大而深远意义。

▲更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，需要准确把握审计工作的发力点。

审计机关应以促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉为工作重点，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。要拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区，加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度。特别是要围绕打好“三大攻坚战”，进一步聚焦审计重点，发挥审计专业性强、触角广泛、反应快速等优势，切实在及时预警风险隐患、防止扶贫资金被非法违规使用、促进生态环境保护等方面起到有效监督作用。

▲更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，还要准确把握审计制度改革的切入点。

审计工作只有解放思想、与时俱进，创新审计理念，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势，才能有效履行职责、充分发挥作用。“审，非严谨无以明透；计，非细致无以致深。”要善于运用新技术、新手段，坚持科技强审，加强审计信息化建设，积极推进大数据审计，强化上级审计机关对下级审计机关的领导，加强对内部审计工作的指导和监督，调动内部审计和社会审计的力量，进一步增强审计监督合力，提升审计监督效能。

▲更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，也要准确把握审计机关自身建设的关键点。

依法审计是职业的准绳，廉洁勤政是职业的保证。打铁还需自身硬。加强审计机关自身建设，要以审计精神立身，以创业精神立业，以自身建设立信，认真履行管党治党政治责任，用智慧创新审计工作，用制度规范审计行为，用廉政维护审计形象，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。各地区各部门特别是各级领导干部，则要把支持配合审计工作作为应尽责任，依法自觉接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，以审计监督的力量促进各领域政策措施和制度规则的完善，不断把各项工作推向前进。

（来源：新华社）