费列罗第8次发布企业社会责任报告 聚焦“人与地球”

晨报记者 曹西京



近年来，越来越多国内企业开始发布社会责任报告，在自身发展的同时，关注社会公平、经济发展和环境保护等问题。跨国企业这方面的实践更早。5月24日，全球第三大巧克力糖果制造商费列罗集团在京举办第八期中文版《企业社会责任报告》发布会，围绕“人与地球”主题，呈现集团2015/2016财年（2015年9月1日至2016年8月31日）在企业社会责任领域所采取的重要战略及最新成果。该《报告》通过了全球报告倡议组织（GRI）认定。

“‘分享理念，创造价值’的企业社会责任观贯穿于集团日常运营的方方面面。”费列罗中国区总经理马如城表示，“费列罗在中国市场深耕多年，致力于为周围的人和社区创造价值：持续关怀消费者，尊重员工与合作伙伴，并精心维护公司运营所在的环境。”



以人为本传递持续关怀



报告显示，2015/2016财年，费列罗在集团20家生产工厂中进行了超过60万次原材料检查及分析，并针对包装、半成品和成品进行了140万次检查。

在位于杭州的生产工厂，费列罗引入了先进的生产工艺与生产设备，并在全球统一的采购政策前提下，通过本地化生产缩短产品运输周期，为中国乃至亚洲的消费者提供更新鲜的巧克力糖果。目前包括杭州工厂在内的集团所有生产工厂均通过了全球食品安全最高级别的FSSC 22000标准认证，杭州工厂还通过了HACCP食品安全体系审核。

据悉，全球在售的费列罗产品中，逾95%每份所含热量低于150千卡。费列罗大部分产品采用独立包装，既满足了卫生和安全的要求，又能帮助消费者更好地选择日常饮食摄入。

为向青少年传播积极健康的生活方式，费列罗2009年将集团的国际性教育项目“健达+运动”引入中国，历经9年发展，这一项目已遍及北京、上海、广州、杭州等多个城市，开展了包括校园足球课、课外足球训练营、网球训练营、亲子马拉松等50余场活动，吸引了超过1万名孩子及家长参与。



推动长期可持续发展



​通过可持续农业实践承诺项目（F-ACTS）, 费列罗2015年1月起只采用100%经可持续棕榈油圆桌组织认证的可持续分离式棕榈油；并致力于在2020年前使可可豆、榛子及精制蔗糖等主要原材料取得100%可追溯或可持续认证。

此外，集团逐步从传统的线性消耗模式向循环经济转型。2015/2016财年，36%的费列罗产品包装使用可再生材料，39%的产品包装使用回收材料；生产过程中的废品回收指数高达95%。

1946年，费列罗诞生于意大利皮埃蒙特地区的阿尔巴小镇，如今营业额超过100亿欧元，在55个国家和地区拥有超过4万名员工；全球拥有22家生产工厂，其中3家属于在非洲和亚洲开展的米凯利·费列罗企业项目。今年，集团及旗下子公司以28亿美元收购雀巢在美国的糖果业务，成为美国第三大糖果制造商。

2007年，费列罗中国公司成立，进一步加大对中国市场投入。2015年，费列罗首个在华工厂在杭州正式建立并投产。

2010年起，集团每年会发布不同语种的企业社会责任报告，重申践行企业社会责任和可持续发展的承诺，并向各利益相关方分享集团所采取的各项举措。至今该报告已发布8期。