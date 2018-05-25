新时代，习近平的“人才观”

建设网络强国，要把人才资源汇聚起来，建设一支政治强、业务精、作风好的强大队伍。“千军易得，一将难求”，要培养造就世界水平的科学家、网络科技领军人才、卓越工程师、高水平创新团队。
——2014年2月27日，习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议强调
要树立正确人才观，培育和践行社会主义核心价值观，着力提高人才培养质量，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，努力培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才。
——2014年6月，习近平在就加快发展职业教育作出的指示中指出
要树立强烈的人才意识，寻觅人才求贤若渴，发现人才如获至宝，举荐人才不拘一格，使用人才各尽其能。
——2013年6月28日，习近平在全国组织工作会议上强调
我们要把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，改革人才培养、引进、使用等机制，努力造就一批世界水平的科学家、科技领军人才、工程师和高水平创新团队，注重培养一线创新人才和青年科技人才。
——2014年6月9日，习近平在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话
要着力破除体制机制障碍，向用人主体放权，为人才松绑，让人才创新创造活力充分迸发，使各方面人才各得其所、尽展其长。
——2016年5月6日，习近平就深化人才发展体制机制改革作出重要指示强调
我们要着力完善人才发展机制，最大限度支持和鼓励科技人员创新创造。要不拘一格、慧眼识才，放手使用优秀青年人才，为他们奋勇创新、脱颖而出提供舞台。
——2014年1月6日，习近平会见探月工程嫦娥三号任务参研参试人员代表时强调
要实行更加开放的人才政策，不唯地域引进人才，不求所有开发人才，不拘一格用好人才，在大力培养国内创新人才的同时，更加积极主动地引进国外人才特别是高层次人才，热忱欢迎外国专家和优秀人才以各种方式参与中国现代化建设。
——2014年5月22日，习近平在外国专家座谈会上强调
——2013年6月28日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话
要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。
——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出
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