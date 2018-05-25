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新时代，习近平的“人才观”

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聚天下英才而用之
人才是第一资源。古往今来，人才都是富国之本、兴邦大计。我说过，要把我们的事业发展好，就要聚天下英才而用之。要干一番大事业，就要有这种眼界、这种魄力、这种气度。——2016年4月19日，习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话

建设网络强国，要把人才资源汇聚起来，建设一支政治强、业务精、作风好的强大队伍。“千军易得，一将难求”，要培养造就世界水平的科学家、网络科技领军人才、卓越工程师、高水平创新团队。

——2014年2月27日，习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议强调

要树立正确人才观，培育和践行社会主义核心价值观，着力提高人才培养质量，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，努力培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才。

——2014年6月，习近平在就加快发展职业教育作出的指示中指出

要树立强烈的人才意识，寻觅人才求贤若渴，发现人才如获至宝，举荐人才不拘一格，使用人才各尽其能。

——2013年6月28日，习近平在全国组织工作会议上强调

开发创新人才
创新驱动实质上是人才驱动。为了加快形成一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍，要重点在用好、吸引、培养上下功夫。要用好科学家、科技人员、企业家，激发他们的创新激情。——2014年8月18日，习近平主持召开中央财经领导小组第七次会议强调

我们要把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，改革人才培养、引进、使用等机制，努力造就一批世界水平的科学家、科技领军人才、工程师和高水平创新团队，注重培养一线创新人才和青年科技人才。

——2014年6月9日，习近平在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话

要着力破除体制机制障碍，向用人主体放权，为人才松绑，让人才创新创造活力充分迸发，使各方面人才各得其所、尽展其长。

——2016年5月6日，习近平就深化人才发展体制机制改革作出重要指示强调

深化人才发展体制改革
要深化科技、教育、文化体制改革，深化人才发展体制改革，加快形成有利于知识分子干事创业的体制机制，放手让广大知识分子把才华和能量充分释放出来。——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上发表重要讲话

我们要着力完善人才发展机制，最大限度支持和鼓励科技人员创新创造。要不拘一格、慧眼识才，放手使用优秀青年人才，为他们奋勇创新、脱颖而出提供舞台。

——2014年1月6日，习近平会见探月工程嫦娥三号任务参研参试人员代表时强调

要实行更加开放的人才政策，不唯地域引进人才，不求所有开发人才，不拘一格用好人才，在大力培养国内创新人才的同时，更加积极主动地引进国外人才特别是高层次人才，热忱欢迎外国专家和优秀人才以各种方式参与中国现代化建设。

——2014年5月22日，习近平在外国专家座谈会上强调

党管人才、党管干部
我们党历来高度重视选贤任能，始终把选人用人作为关系党和人民事业的关键性、根本性问题来抓。各级党委及组织部门要坚持党管干部原则，坚持正确用人导向，坚持德才兼备、以德为先，努力做到选贤任能、用当其时，知人善任、人尽其才，把好干部及时发现出来、合理使用起来。

——2013年6月28日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话

要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出

来源：党建网微平台

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