中国共产党新闻网记者 姚茜

2018年05月25日07:03 来源：人民网-中国共产党新闻网

缅怀英烈祭忠魂，抚今追昔思奋进。党的十八大以来，习近平总书记踏寻英雄、缅怀英烈的足迹遍布祖国的大江南北。铭记历史、缅怀英烈，一直是习近平总书记情之所牵、行之所至。

英雄精神一直是习近平总书记推崇和倡导的。“党和人民需要我们献身的时候，我们都要毫不犹豫挺身而出，把个人生死置之度外。我们都做不到，让谁去做？”习近平总书记在中共中央政治局民主生活会上的话语直抵人心。

“中华民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄辈出的民族，和平年代同样需要英雄情怀。”英雄精神就是我们的民族精神，它是激励我们实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。

崇尚英雄精神是从中汲取优秀的品质和精神

岁月长河，历史足记不容磨灭；时代变迁，英雄精神熠熠发光。

英雄，在习近平总书记的心中分量很重。他曾在多个场合向英烈致敬，表达了自己对英雄的看法。一个个深深的鞠躬，一次次深情的仰望，是总书记对历史的缅怀、对英烈的追思。

——英雄精神是“精忠报国”的爱国精神

“利于国者爱之，害于国者恶之。”爱国精神是民族精神的脊梁。

2014年5月30日，习近平总书记来到北京市海淀区民族小学看望少年儿童。

“精忠报国是我一生追求的目标”。2014年儿童节前夕，习近平来到北京市海淀区民族小学看望少年儿童。当看到正在练书法的孩子们写的“精忠报国”4个字时，他有感而发：“我从小就受这4个字的影响……精忠报国是我一生的目标。”习近平从五六岁的时候，就一直记着“精忠报国”四个字。他铭记在心的，是精忠报国的赤诚和胆略，是镌刻有历史印记的人生志向。

2014年7月，习近平在纪念全民族抗战爆发77周年仪式上叙说了一个平凡却伟大的故事。北京密云县一位名叫邓玉芬的母亲，把丈夫和5个孩子送上前线，他们全部战死沙场。华北平原上的一个庄户人家写下这样一副对联：“万众一心保障国家独立，百折不挠争取民族解放”；横批是：“抗战到底”。这是中华儿女同日本侵略者血战到底的怒吼，是中华民族抗战必胜的宣言。

——英雄精神是“砍头不要紧，只要主义真”的精神信仰

英雄因为对理想的执着追求、对信仰的忠贞不渝而伟大。

“砍头不要紧，只要主义真”，“敌人只能砍下我们的头颅，决不能动摇我们的信仰”，这些视死如归、大义凛然的誓言生动表达了共产党人对远大理想的坚贞。理想之光不灭，信念之光不灭。我们一定要铭记烈士们的遗愿，永志不忘他们为之流血牺牲的伟大理想。这是习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话。

“理想因其远大而为理想，信念因其执着而为信念。”在今年全国两会参加山东代表团审议时，习近平强调，红色基因就是要传承。中华民族从站起来、富起来到强起来，经历了多少坎坷，创造了多少奇迹，要让后代牢记，我们要不忘初心，永远不可迷失了方向和道路。

——英雄精神是“死在戈壁滩、埋在青山头”的奉献精神

在崇尚英雄、学习英雄的同时，要学习英雄们夙夜在公、甘于奉献的精神。

“死在戈壁滩、埋在青山头”。习近平曾于2013年2月到酒泉卫星发射中心东风革命烈士陵园，向革命先烈敬献花篮。陵园安葬着聂荣臻元帅和为我国航天科技事业献身的711名革命英烈。

2017年5月19日，全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会在北京人民大会堂举行。会前，习近平等会见与会代表。 新华社记者鞠鹏摄

习近平在会见全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会代表时说，和平年代，公安队伍是一支牺牲最多、奉献最大的队伍，大家没有节假日、休息日，几乎是时时在流血、天天有牺牲。这些年来，每当看到公安民警舍生忘死、感人肺腑的事迹，我都深受感动；每当听到公安民警在血与火、生与死的考验面前赴汤蹈火、流血牺牲的消息，我都深感心痛。

——英雄精神是“卧薪尝胆”的奋斗精神

英雄是历史中的杰出人物，拥有崇高理想和价值追求，有着百折不挠的奋斗精神。

2011年，在中央党校秋季学期开学典礼上，习近平引用了颇多古代典籍中的故事：孔子的“学道不倦、诲人不厌”“发愤忘食、乐以忘忧”，越王勾践的卧薪尝胆，汉使苏武的饮雪吞毡，文王拘而演《周易》，屈原逐而赋《离骚》……他总结说，这些无不体现中华民族刚强坚毅、自强不息的优良传统和积极进取的人生态度。

2016年，在纪念孙中山先生诞辰150周年大会上，习近平高度评价了孙中山的历史功绩：“孙中山先生毕生奋斗，就是期盼中国成为‘世界上顶富强的国家’‘世界上顶安乐的国家’，中国人民成为‘世界上顶享幸福的人民’。”

铭记英雄精神是永葆中华民族战斗力的精神力量

中国在2014年通过立法增设了3个国家级纪念日：9月3日，中国人民抗日战争胜利纪念日；9月30日，中国烈士纪念日；12月13日，南京大屠杀死难者国家公祭日。这3个纪念日，都与中华民族近现代史上艰苦卓绝的奋斗有关。这3个纪念日在设立当年，都有隆重的高规格纪念活动，习近平都出席，并在胜利日和国家公祭日发表讲话。一年后的抗战胜利70周年纪念日，中国邀请世界政要，举行了举世瞩目的阅兵仪式，习近平检阅部队并讲话。

今年5月1日，《中华人民共和国英雄烈士保护法》施行。

“今天，中国正在发生日新月异的变化，我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的目标。实现我们的目标，需要英雄，需要英雄精神。”2015年9月2日，习近平在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上说到。

2018年3月12日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议并发表重要讲话。新华社记者 李 刚摄

习近平总书记在十九大报告中首次提出，组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。今年全国两会上，习近平动情说道：“不要让英雄既流血又流泪，让军人受到尊崇，这是最基本的，这个要保障。”而后，退役军人事务部随之成立。4月16日上午，退役军人事务部在北京正式挂牌。

“一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。” 英雄们的事迹和精神都是激励我们中华民族前行的强大力量。

传承英雄精神是激励我们实现民族复兴的磅礴力量

习近平在《之江新语》中提到，“学所以益才也。砺所以致刃也”。我们就是要善于向先进典型学习，在一点一滴中完善自己，从小事小节上修炼自己，以自己的实际行动学习先进、保持先进、赶超先进。

见贤思齐，榜样的力量是无穷的。近五年来，我们国家涌现出了航空报国英模罗阳、新时期共产党人的楷模兰辉、勇闯深海的水下核盾海军某潜艇基地官兵、“法治燃灯者”邹碧华、太行山上的新愚公李保国、心系群众的优秀县委书记廖俊波、科技报国的榜样黄大年。这些先进典型，习近平都曾亲自批示，为他们点赞。

2017年12月13日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平到第71集团军视察。这是习近平同“王杰班”战士合影。 新华社记者 李刚摄

“一不怕苦、二不怕死是血性胆魄的生动写照，要成为革命军人的座右铭。王杰精神过去是、现在是、将来永远是我们的宝贵精神财富，要学习践行王杰精神，让王杰精神绽放新的时代光芒。”习近平曾在第71集团军视察时说。历史上红军曾为人民利益不惜牺牲自己的一切，具有战胜一切敌人的英雄气概。实现中华民族伟大复兴的圆梦精神同样需要这样的精神元素。

历史是人民书写的，英雄是人民的优秀代表，他们用英勇无畏的浩然正气，凝聚起引领人民奋进、推动社会进步的强大精神力量。他们的身上，充满了血性和果敢；他们的心里，写满了忠诚和担当。为了国家和民族，为了党和人民，他们随时准备牺牲一切，他们用一身英雄胆，铸就了中华民族魂。

英雄精神就是民族精神，如何评价英雄，如何看待英烈，反映的是核心价值观，体现的是时代的精气神。对光辉历史的铭记、对英烈的怀念和崇敬，是我们砥砺前行中强有力的鼓舞、鞭策和激励，也是我们义不容辞的责任和使命。

在中华民族通向伟大复兴的征途中，应将英雄精神牢牢刻写在圣洁的民族精神殿堂，让英雄人物成为引人向前、催人奋斗的精神坐标，让英烈传递过来的火把，照亮我们的脚下之路。

“我们要发扬光荣传统、传承红色基因，不忘初心、继续前进，努力在坚持和发展中国特色社会主义伟大进程中创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于先辈的业绩。这是我们对老一辈革命家最好的纪念。”习近平发出铿锵有力的号召。