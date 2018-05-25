多当“领头雁” 不为“甩手官”

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新华社北京5月23日电（记者梁建强）日前，中共中央办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，明确要求各级领导干部“一级带着一级干，一级做给一级看，以担当带动担当，以作为促进作为”，就是要督促领导干部多当“领头雁”，不为“甩手官”。

记者在基层调研时，有时会看到有的领导干部“只挂帅不出征”“只吹号不冲锋”，只在讲话中强调“高度重视”，鲜见工作中率先垂范，热衷于让下级签订“责任状”，把“层层压实”变成“层层推责”。

领导干部，就该“先干一步”。身为“领导”，肩负着“引领”与“指导”的双重责任。当好引领者，就应该审时度势、谋划方向，立好“风向标”、当好“领头雁”；做好指导者，就应该先行一步，在实践中不断积累经验、启迪思维、修正认知，不尚空谈、避免光说不练。作为“干部”，更应该坚持“干字当头”，既要自己想干、愿干、主动干，又要带领下级能干、会干、加油干。

一级带着一级干，就要务实重行，直面问题挑战、带头承担责任、充分发挥头雁效应，效果远好于置身事外的“摇旗呐喊”“擂鼓助威”“吹号鼓劲”。领导干部应当时刻谨记，没有表率作用，就没有统率资格。不能率先垂范、以身作则的干部，就会逐渐在团队中丧失威信，其所带领的团队也会变得松松垮垮，在群众中失去凝聚力。

一级做给一级看，就是不仅要做好“引路人”，更要做好“示范者”。领导干部，要当好“发令员”，更要当好“领跑员”。在推动经济社会发展、保障和改善民生的跑道上，上级多以躬亲实践积累的经验引领，下级才能少交学费、少走弯路，进而不断提高改革攻坚、推动发展的能力与水平。

“上为之，下效之。”只有各级领导干部切实发挥示范表率作用，带头履职尽责，带头担当作为，带头承担责任，才能更好地营造干事创业的良好氛围、风清气正的政治生态。行胜于言，撸起袖子加油干、带头干，方能在实现中华民族伟大复兴的征程上展现新担当、新作为，留下最闪耀的功勋、最无悔的记忆。（网站首页图：晨报微信制图）