作者：于熙 来源：中国日报网

编者按：党的十八大以来，习近平在海军发展建设上倾注心血、寄予厚望，他先后多次到海军部队视察调研，作出一系列重大战略决策和部署，引领海军建设驶向新航程。

登舰视察海军建设

作出一系列重大战略决策和部署

2018年4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，习近平发表重要讲话。新华社记者 李刚 摄

在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。要深入贯彻新时代党的强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，坚定不移加快海军现代化进程，善于创新，勇于超越，努力把人民海军全面建成世界一流海军。

——在南海海域检阅部队并发表重要讲话时强调（2018年4月12日）

建设一支强大的人民海军，寄托着中华民族向海图强的世代夙愿，是实现中华民族伟大复兴的重要保障。在中国共产党坚强领导下，人民海军一路劈波斩浪，纵横万里海疆，勇闯远海大洋，大踏步赶上时代发展潮流，取得了举世瞩目的伟大成就。今天的人民海军，正以全新姿态屹立于世界的东方！党和人民为英雄而光荣的人民海军感到骄傲和自豪！

——在南海海域检阅部队并发表重要讲话时强调（2018年4月12日）

2017年5月24日，习近平视察海军机关，亲切接见海军第十二次党代会全体代表和海军机关正师职以上领导干部。这是习近平同大家亲切握手。新华社记者 查春明 摄

建设强大的现代化海军是建设世界一流军队的重要标志，是建设海洋强国的战略支撑，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要组成部分。

——在听取海军工作汇报后发表重要讲话时强调（2017年5月24日）

你们要牢记职责，不辱使命，早日形成战斗力和保障力，为建设强大的人民海军作贡献。

——在与官兵离别时，对辽宁舰舰长和政委的叮嘱（2013年8月28日）

当前和今后一个时期，部队思想政治建设的一项重大任务，就是要教育引导广大官兵牢记强军目标，努力把个人理想抱负融入强军梦，强化使命担当，矢志扎根军营、建功军营。

——在视察海军驻三亚部队，听取海军部队工作汇报时强调（2013年4月9日）

海军改革开启兴军征程

2013年3月11日，面对十二届全国人大一次会议解放军代表团全体代表，习近平首次提出了“建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队”这一党在新形势下的强军目标。

2013年11月，党的十八届三中全会召开。经习近平提议，党中央决定将国防和军队改革纳入全面深化改革的大盘子，上升为党的意志和国家行为。

2014年3月15日，习近平作为组长主持中央军委深化国防和军队改革领导小组第一次全体会议。党的总书记亲自担任深化国防和军队改革领导小组组长，这在党的历史上也是第一次。

2016年2月，海军在濒海方向成立北部战区、东部战区、南方战区，健全和完善了海上方向联合作战指挥体制。

2017年4月18日，习近平接见全军新调整组建的84个军级单位主官。在新调整组建的军级单位中，就包括了海军陆战队这一新型作战力量。

资料来源：人民日报、新华社等