习近平这样描述中德“成功故事”

来源：央视网

5月24日，国家主席习近平在北京人民大会堂与德国总理默克尔举行会晤。图片来源：新华社

央视网消息：5月24日，《新闻联播》头条播报国家主席习近平在北京与德国总理默克尔举行会晤。这是默克尔担任德国总理一职期间第11次访问中国，习近平赞赏默克尔对中德关系的高度重视。

习近平担任国家主席以来，中德关系取得长足发展。2014年，习近平访问德国，双方确立全方位战略伙伴关系；2017年，正逢中德建交45周年，习近平再次访问德国，中德关系又站上新的起点。此次会晤，习近平指出：“中方愿同德方共同努力，推动双边关系不断迈上新高度。”

在中德两国友好交流中，习近平的许多生动比喻、亲切话语为中德两国结为牢固的“好伙伴”拉近了距离、增进了感情。

2014年3月29日，国家主席习近平在柏林会见德国汉学家、孔子学院教师代表和学习汉语的学生代表，同他们就加强中德语言文化交流进行座谈。图片来源：新华社

建立友谊，需要心胸

“友谊建立在尊重、信任、包容基础上，国家交往亦是如此。当前，全面深化中德关系，缺的不是利益契合和共同目标，而是勇气、胸襟、视野。”

——2014年3月28日，习近平在德国《法兰克福汇报》发表署名文章《中德携手合作造福中欧和世界》

“21世纪是合作的世纪。心胸有多宽，合作舞台就有多广。未来5年至10年对中德来说都是改革发展的关键时期。”

——2014年3月28日，习近平在德国科尔伯基金会发表演讲

“在世界多极化、经济全球化、文化多样化、国际关系民主化的时代背景下，人与人沟通很重要，国与国合作很必要。沟通交流的重要工具就是语言。一个国家文化的魅力、一个民族的凝聚力主要通过语言表达和传递。掌握一种语言就是掌握了通往一国文化的钥匙。”

——2014年3月29日，习近平在柏林会见德国汉学家、孔子学院教师代表和学习汉语的学生代表，同他们就加强中德语言文化交流进行座谈

2014年3月28日下午，国家主席习近平应德国科尔伯基金会邀请，在柏林发表重要演讲。这是演讲结束后习近平主席回答科尔伯基金会常务副主席魏迈尔的提问。图片来源：新华社

经贸往来，互利共赢

“发展中德关系，好比驾驶一辆汽车，必须看得远，才能安全和顺利。只要我们双方充实燃料，握好方向盘，中德合作之车一定能既跑得快，又开得稳，驶向光明的未来。”

——2014年3月28日，习近平在柏林同德国总理默克尔举行会谈

“中德投资合作由‘单行道’进入‘双向快车道’。杜伊斯堡、汉堡等城市已成为中欧班列在欧洲的重要枢纽。中德务实合作不仅在中欧关系中发挥着重要引领作用，也成为全球最重要经济体开展互利共赢合作的典范。”

——2017年7月4日，在对德意志联邦共和国进行国事访问之际，习近平在德国主流媒体发表题为《为了一个更加美好的世界》的署名文章

“我相信，当‘德国制造’和‘中国制造’真诚牵手合作，我们所制造的将不只是高质量的产品，更是两国人民的幸福和理想。”

——2014年3月28日，习近平在德国科尔伯基金会发表演讲

2017年7月5日，国家主席习近平在柏林同德国总理默克尔举行会谈。这是会谈后，两国领导人共同会见记者。图片来源：新华社

大国合作，惠及世界

“中德关系发展到今天，两国务实合作的效应不再是简单的一加一等于二，而是远远大于二。深化中德合作，利在两国，惠及欧洲和世界。”

——2014年3月28日，习近平在柏林同德国总理默克尔举行会谈

“德国作为欧洲经济的‘发动机’和‘稳定锚’，正在引领欧洲加快复苏步伐。”

——2014年3月28日，习近平在德国《法兰克福汇报》发表署名文章《中德携手合作造福中欧和世界》

“希望德方能够发挥中德关系在中欧关系中的‘领头羊’和‘稳定器’作用，推动中欧关系保持高水平发展。”

——2017年7月4日，刚刚抵达柏林的国家主席习近平在利伯曼故居同德国总理默克尔举行会见

2017年7月5日，国家主席习近平同德国总理默克尔共同出席柏林动物园大熊猫馆开馆仪式。这是习近平和夫人彭丽媛同默克尔在大熊猫馆。图片来源：新华社

在习近平看来，中德建交以来的双边关系发展“是一个‘成功故事’，给两国和两国人民带来了实实在在的好处”。

在5月24日中德双方会晤中，习近平为下阶段推进两国关系发展指明了方向——“中德两国要做合作共赢的示范者、中欧关系的引领者、新型国际关系的推动者、超越意识形态差异的合作者。”（文/钱景童）