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——“新时代新担当新作为”系列评论

宋君华

近日，中共中央办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》（以下简称《意见》），对倡树正确用人导向、完善考核评价机制、建立容错纠错机制、热情关心关爱干部等方面提出明确要求，进一步激励广大干部新时代新担当新作为。《意见》的出台，彰显了“为敢于担当的干部担当”的坚定决心，构筑了“为敢于负责的干部负责”的制度保障，必将凝聚形成创新创业的强大合力。（5月21日《人民日报》）

近年来，随着管党治党的“螺丝钉”越拧越紧，党员干部的精神面貌焕然一新，干事创业的活力不断迸发。但由于监督措施多、激励措施少，一些地方出现干部“流汗又流泪、辛苦又心苦”的现象，造成干部“不愿为”“不敢为”“不会为”的问题。因此，要充分发挥《意见》的“三个效应”，让“辛苦”的干部心不苦。

要释放“鲶鱼效应”，引入竞争机制，实行优胜劣汰，从而激发干部的干劲和活力。在选人用人上，一些地方搞“论资排辈”“平衡照顾”，导致干与不干、干多干少、干好干坏一个样，严重挫伤了干部干事创业的积极性。《意见》明确提出，鲜明树立重实干重实绩的用人导向，充分发挥干部考核评价的激励鞭策作用。我们要牢牢把握用人导向这个最重要的导向，充分发挥干部考核评价“指挥棒”作用，公道对待干部、公平评价干部、公正使用干部，坚持优者上、庸者下、劣者汰，大胆地让实干者得实惠、让投机者受损失，激活干部一池春水，引导广大干部以“谋事”代替“谋人”，全身心地扑在干事创业上。

要破除“洗碗效应”，常洗碗的人，打破碗的几率就会高，并因此挨骂，而从不洗碗的人则可以明哲保身。在当前全面从严治党大背景下，这种现象在一些地方还比较普遍。一些个性鲜明、坚持原则、敢抓敢管的干部，往往容易得罪人或出现差错，因此而被埋没，而一些不求无功、但求无过的“官油子”，却因为有精力东拉西扯、长袖善舞而得到提拔重用。《意见》明确提出，建立健全容错纠错机制，宽容干部在改革创新中的失误错误。我们要准确把握“三个区分开来”的要求，结合当地工作实际，把握好严管与厚爱的辩证法，研究制定容错纠错的具体实施细则，对该容的大胆容错，不该容的坚决不容，做到严管有“尺度”、厚爱有“温度”。

要运用“音叉效应”，“音叉效应”就是共鸣现象，对于事物的影响，不在于作用力大小，而关键在于找准了它的脉搏。一些地方对干部平常安排部署多、谈心谈话少，严格管理多、关心信任少，导致干部的荣誉感、归属感、获得感不高，难以形成同向发力、同频共振的效果。《意见》明确提出，满怀热情关心关爱干部，让他们安心、安身、安业。我们要强化政治激励，在荣誉和岗位上给予褒奖和重用；加大工作支持，在干部爬坡过坎时添臂助力，克难攻坚时搭桥铺路，冲锋陷阵时加油鼓劲；提高待遇保障，落实好职级职务并行制度，免除干部后顾之忧；注重人文关怀，有成绩时适时表扬，有困难时大力帮助，有问题时善意提醒，让干部时刻感受到组织的关怀就在身边。（网站首页图：新华社图片）