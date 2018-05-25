新时代干部需“底气十足”

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——“新时代新担当新作为”系列评论

黄亚

5月20日，中共中央办公厅印发了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《通知》指出，《意见》深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，对建立激励机制和容错纠错机制，进一步激励广大干部新时代新担当新作为提出明确要求。

新时代，新征程。两个一百年的伟大目标，始终是我们党、我们国家矢志不渝的前进路线与指导方向。不论是带领人民站起来的解放战争，还是指引人民富起来的改革开放、经济发展都离不开我们国家、我们政党的英明领导。面对着共赴小康、民族复兴、实现中国梦的强起来的新时代征程，我们必须得撸起袖子加油干，让经济的征程上，都有着每个人奋斗的汗水；让生态的征程上，都有着青山绿水就是金山银山的价值理念；让民生的征程上，有着更多的幸福感、安全感、获得感。

作为新时代的为人民服务的践行者，广大干部身兼数职。面对着决策，干部得发挥领导作用，做人民心中可以依赖，可以指望的领导者和建议者；面对矛盾，干部得发挥调解员的灵活作用，情商、智商双管齐下，让群众回归理性。面对问题，干部得发挥处事作用，用果断与智谋，全方位、多角度的发散思考，做老百姓最贴心的定心丸。

然而，人无完人，即使这样的多角度、多角色的转换，仍然避免不了因为考虑不周、因为情况紧急、因为参考材料有限等等，引发的错误决策、矛盾激化、问题解决没有发挥长效作用等诸多问题，导致很多干部在新时代的征程上有苦难言。

“一个决策，有政策支持还好，容易定夺，对于创新的方案，决定的好就好，不好就是问题、或者问责，这样的风险我担当不起”。实话中不免透漏着无奈。习近平总书记说：要幸福就要奋斗，新时代属于每一个有梦想的人。在这样的氛围熏陶下，不论是年轻干部还是已到退休年纪的老干部，都希望有自己出彩的机会，可是面对着双刃刀的决策选择，大多数人还是为了保守起见，不愿过多冒险。但是在笔者看来，新时代就得有新作为。

首先，得有争做“领头羊”的思想底气。不能因为可能会成失误“替罪羊”而放弃前行的步伐。其次，得有承担责任的底气。矛盾是客观存在的事物，作为干部群体，迎难而上是底色。最后，得有守得住红线的底气。实践是检验真理的唯一标准，群众的眼睛都是雪亮的，加强自我修为，严以修身，严以用权，严以律己，经得起群众监督与考核，原则性的问题零容忍。

不满，则空留遗憾；过满，则招致损失；小满，才是最幸福的状态。新时代的干部群体，得充分发挥“小满”精神，在激励机制和容错纠错机制的有效指引下，响应时代号召，底气十足，争做新时代的幸福者。（网站首页图：新华社图片）