优化虹桥商务区运行体制、建立国有资产报告机制，市委常委会研究了这些重大事项

本报讯 市委常委会今天下午（5月25日）举行会议，研究优化完善虹桥商务区运行管理体制机制、推进省界断头路建设、建立国有资产报告工作机制等事项。市委书记李强主持会议并讲话。

会议听取了优化完善虹桥商务区运行管理体制机制建议的汇报，指出虹桥商务区地理位置优越，内有虹桥综合交通枢纽和国家会展中心两大功能性平台，要力争在推动长三角更高质量一体化发展中发挥更大作用。要以优化完善体制机制为契机，理顺各方面职责关系，提高行政效能，优化功能业态，进一步形成发展合力。当前，虹桥商务区要发挥区域主体作用，全力以赴做好中国国际进口博览会相关筹备工作。

会议听取了推进省界断头路建设工作情况汇报，指出打通断头路是提升长三角交通基础设施互联互通水平、推动长三角更高质量一体化发展的重要举措，是让长三角地区广大群众有更多感受度、获得感的重要体现。要按照“规划明确、需求对接、就近接入、先易后难”的原则，会同周边省市积极推进省界对接道路建设。各相关单位要增强责任意识，加强沟通对接，推进落实好各项具体工作

会议听取了贯彻落实《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》、建立上海国有资产报告工作机制的汇报，强调要从政治高度充分认识开展国有资产报告工作的重要意义，按照中央决策部署，确保上海国有资产管理情况报告工作开好局、起好步。要理顺体制机制，坚持依法报告、依法监督，紧密结合上海实际，构建全面规范、公开透明、监督有力的制度体系，使国有资产更好服务发展、造福人民。

会议还研究了其他事项。（网站首页图：晨报微信制图）