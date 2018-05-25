习近平会见法国前总统

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平25日在钓鱼台国宾馆会见法国前总统奥朗德。

习近平赞赏奥朗德担任法国总统期间为促进中法双边关系、增进中法在国际事务中合作所作贡献。习近平指出，在你任期内，我们成功实现了互访，共同开创了紧密持久的中法全面战略伙伴关系，为中法关系的长期发展奠定了良好基础。今年1月，马克龙总统首次对中国进行国事访问，中法就拓展双边和多边领域合作达成广泛共识。我对中法关系的前景充满信心。

习近平指出，当前国际形势正经历深刻复杂变化，同时世界各国相互依存加深，没有任何国家能够独善其身。中方愿同法方加强战略协调，坚持多边主义进程，携手应对全球性挑战，促进世界经济增长、贸易和投资自由化便利化，为维护和平稳定、开放包容的国际秩序作出积极贡献。中方也愿致力于加强同欧盟的合作。

奥朗德表示，很高兴能在担任法国总统期间，为加强法中关系作出努力，为法中全面战略伙伴关系注入了新动力。我珍惜同习近平主席的友谊，高度评价在习近平主席领导下，中方在国际事务中的积极作用、特别是为达成气候变化《巴黎协定》所作的重要贡献。在当前形势下，我很高兴法中战略合作态势能够得到延续和巩固，这有利于维护多边主义、有利于通过对话和合作解决国际和地区问题。

杨洁篪、王毅等参加会见。