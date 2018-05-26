如果演戏是闫楠的宿命，那绘画就是他的使命！-“丁乃竺的读书会”带来《世界尽头马戏团》

晨报记者 徐颖

闫楠是话剧舞台上的明星，戏剧是他的信仰。没想到，画的画写的文字也同样迷人。

2017年，闫楠带着戏剧梦想，在上剧场，完成了赖声川经典剧目《暗恋桃花源》江滨柳一角。日前，他带着绘本《世界尽头马戏团》回到上剧场，在“丁乃竺的读书会”上，与上剧场CEO丁乃竺一起分享这个独特的“马戏表演”。

闫楠，一个不爱睡觉，但酷爱演戏的年轻人，将自己的理想和追求记在了画里。他用画笔创造了一个流浪艺人的马戏团，游走天涯，肆无忌惮地表演。

剧场来，剧场去。闫楠选择从剧场开始他的人生，他是《如梦之梦》的王德宝，是《暗恋桃花源》的江滨柳，是《那一夜，在旅途中说相声》的程克，是《新原野》 的鞠生，是《海鸥》的康丁，是《北京人》的曾文清……最重要的，他还是他自己。

五六年前，专注于舞台表演的同时，他开始用画笔记录所见所闻。没想到这慢慢成了他的日记方式——画戏中不同角色的命运，画生活里飘进脑子的想法，画梦，画鱼，画马，画怪兽。不知不觉，绘画的量，足以出一本书。《世界尽头马戏团》只是这么多年来他的画作中的三分之一。不过，这三分之一，也能让你了解闫楠这位游走在文艺世界的青年的内心所想。

黑白不是颜色，却是闫楠的最爱。他说，黑白是万物原本的样子，把世界小时候的样子拍下来，留一张没有冲洗的底片。他用黑白表现诚实的自己、静默的声音。有人说这本书适合在没什么色彩的阴天阅读，而闫楠希望你可以在温柔的阳光下，为他的图画填上你理解的色彩。

在《世界尽头马戏团》一书中，收录了两张闫楠曾经演过的话剧作品的画。一幅是《5号》——一个瘦弱的穿着病号服的人，桀骜的站在风中。那时闫楠在《如梦之梦》的剧组，剧中“五号病人”的角色让他深有感触，人的一生，命途之多舛，生命的轮回仿佛在他的身上发生。《5号》就是他对自己地重建，血肉之躯，是故事中的传奇，亦是平凡人。另一幅是《夏天最后两朵莲蓬》——站在两朵莲蓬上的云之凡和江滨柳。如命中注定般，闫楠和金士杰、黄磊一样，在35岁这年开始，生命与江滨柳有了交集。去年《暗恋桃花源》专属版刚刚建组，闫楠作为舞台剧前辈，与上剧场演员、云之凡扮演者凤莉演对手戏。戏从无到有，又从有磨练到无。云之凡和江滨柳的感情像是夏日最后的一缕风，吹在了孤独的莲蓬上。闫楠的画中总是可以读出他的故事、他的内心。

丁乃竺说，如果演戏是闫楠的宿命，那绘画就是他的使命。闫楠喜欢画马，因为马有神秘感； 喜欢画鱼，因为鱼安静；喜欢画犀牛，因为犀牛离人类远……有人说，这本书是黑暗料理；有人说，是纸上戏剧；有人说，是童话故事。闫楠觉得这是一本日记，他希望书中的画和话可以温暖每一个孤独的灵魂。

绘本的最后，以《世界尽头马戏团》同名画结尾，穿入悬崖半身的鲸鱼、骑马的人和远处的飞鸟一起告诉你，“马戏团”的故事远远不止于此。跟“丁乃竺的读书会”倡导的一样，闫楠的绘本也可以带你重新思考生活的意义。