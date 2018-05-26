《超时空同居》反超《复联3》蝉联多日单日票房冠军-雷佳音从“暖男”变身“霸道总裁”

晨报记者 陆乙尔

由雷佳音、佟丽娅主演的喜剧爱情奇幻电影《超时空同居》正在热映中，自上周五上映四天后便反超《复仇者联盟3：无限战争》，至今已连续4天稳坐单日票房榜冠军位置，截至昨晚累计票房已突破4亿元，连续五天单日票房第一。难得的是，该片在豆瓣上评分为7.4分，这在近期上映的国产片中十分出彩，很多观众评价这是一部有笑有泪的佳作，世界观设定和笑料有创意，男女主角的爱情故事也让人动容。雷佳音、佟丽娅在此前接受了晨报记者采访，在他们两位看来，影片让他们有机会出演了与以往不太一样的角色，“长时间倒着走路”的难得拍摄经历也让他们印象很深刻。

角色

“我自己总结没什么大用，一切让观众评判”

《超时空同居》讲述了来自2018年谷小焦（佟丽娅饰）与1999年陆鸣（雷佳音饰）因时空重叠意外住在同一个房间，从互相嫌弃到试图“共谋大业”，阴差阳错制造了一系列逗趣插曲的故事，而乐在其中的两人并不知道操控这一切的神秘人竟是想要去2037年“投机取巧”的2018年的陆鸣本人……

与以往大部分爱情片男女主人公的人设不太一样，佟丽娅饰演的谷小焦是一个快30岁又急着嫁出去的失意女青年，雷佳音则一人分饰两角——1998年竭尽全力拉投资却卷进害老板事件的颓废青年陆鸣与2018年的成功“霸道总裁”陆石屹。

对于雷佳音来说，要演的一个是20多岁的男孩，一个是40多岁企业家，还有一场男孩假扮企业家的戏，难点也是吸引他的地方在于角色的切入点和控制度，“因为电影有影像语言嘛，他不可能说你在舞台上，说我演一个年轻人或成熟的人，你只需要去表演就好了。这个人往那儿一站，你就得给观众感觉到这个是经历了那么多的企业家，这个一看就是20多岁的男孩，这种度的把握我觉得挺难的。”

观众以往更习惯的也许是雷佳音比较“搞笑”的形象，比如《我的前半生》“前夫哥”陈俊生、《绣春刀2》锦衣卫裴纶、《和平饭店》 王大顶、《老男孩》史非，他在《超时空同居》中则首次挑战“霸道总裁”这类角色。许多观众调侃，以前一看到雷佳音的“大头”就有点想笑，不过在电影里看到他出演房产大亨完全不出戏，“演技hold住了”。在雷佳音看来，陆石屹有点“斯文败类”的感觉，陆鸣其实不太好形容，“往往你按照人物去塑造了以后，好多观众会给你贴上标签，我自己总结没什么大用。像以前角色，观众就会给你总结，我觉得最后还是给观众来评判吧。”

雷佳音首度挑战“霸道总裁”，佟丽娅的谷小焦则比她之前的大多角色更具有喜剧色彩，是一个经常喊出“老娘最美”的性格张扬的女孩子。“我很少演这样比较有喜剧色彩的人物，而且我们的故事本身就是一个巨大的冲突造成的，我会觉得他很新鲜。”

喜剧

“徐峥带领大家脑洞大开”

除了角色，《超时空同居》最大的亮点，无疑是在两个时空中随意穿梭的设定。因“墙裂”导致两个房间合二为一的空间里，当他们推开各自的房门，可以跟随到各自的时代游览。2018年的谷小焦向陆鸣展示智能手机、Siri小助手、外卖服务，九十年代的陆鸣则带着谷小焦回到过去，重温童年。这样时空的错位，也制造出了许多笑点，比如陆鸣被人工智能吓到，还有“未来自己”变成“过去自己”情敌，“反套路”的设定让人印象深刻。

实际上，这样的巧思离不开本片的导演苏伦和监制徐峥，苏伦的名字观众可能比较陌生，她曾经担任过《港囧》的执行导演。据佟丽娅透露，随便一个点子徐峥都可以发挥出很多很好玩的东西，“我们很愿意他在现场，他在现场就觉得脑洞大开，然后带着我们走到他的世界里去，给我们很多启发。”

许多观众表示，影片中让他们印象最深刻的一幕，便是接近尾声时，两人在街道上往前走，周围所有的人和事物都在“倒退”。这场戏看似是特效，实际上却是两位主演倒走，再在剪辑时处理成成片的样子。佟丽娅透露，本来导演想让她正走，其他人再倒着进行，可是实际情况却没办法如此操作。“我们没有那么多特效预算，那只好我们演员来做。其实那个倒走练了很多天，可是怎么着都不像，最难的是人的反应，因为我们看到任何一个惊奇的反应，是从惊奇到淡定，现在是你得先演结果，再演到没有看到的过程，都是反的，很难演。比如我看到的是树上掉叶子下来，其实电影中是叶子从下面回到树上，眼珠子怎么都瞪不过来，这些演的时候难度最最大。”