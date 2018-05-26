失传千年宋刻孤本惊现嘉德春拍

晨报记者 徐颖

日前，中国嘉德携2018春拍精品，在静安香格里拉大酒店举行巡展，此次亮相的包括《石渠宝笈》著录的古代书画、皇室御制的瓷玉珍品等在内的诸多顶级文物艺术珍品中，最引人瞩目的当属失传千年的宋刻孤本《石壁精舍音注唐书详节》共五十一册，一百六十卷，仅见著录于北京线装书局出版《中国古籍善本总目》。此本失传千年，且内容丰富而详细，可以把它当作一部新发现的宋版《新唐书》来对待，在史料和校勘学方面具有非常重大的学术价值。

近千年时间里被人秘藏

它存在的近千年时间里，被人秘藏，未曾见于其他任何一本书目著录。此部宋刻孤本目前已知还有四册零本，分别被收藏在中国国家图书馆、上海图书馆和南京图书馆。

1980年5月全国古籍善本书目普查开启之后此书曾惊鸿一现，但未及窥得全豹，它又从公众的视野中消失。如今，在沉寂38年之后，宋刻孤本《石壁精舍音注唐书详节》再次惊现于世，创造书林一段传奇。

上海图书馆研究员陈先行日前在做客以《揭秘失传千年宋刻孤本》 为主题的嘉德讲堂时表示，此本与上海图书馆藏本基本相似，虽左右双边、四周双边情况间有不同，但是考虑到此书卷帙浩大，可能延请众多刻工同时刻板，结合此本的纸张、行款等风格，可以确定此本为宋版无疑，并且所用的纸张比普通福建坊刻本更为考究。此本一出，长期萦绕在版本学家心头的疑窦顿开，关于此书的作者信息及卷数信息，第一次清晰的呈现在世人面前，因此具有极高的版本价值。

先后曾被胡若愚和曹锟旧藏

关于这部宋刻《石壁精舍音注唐书详节》的递藏情况，目前仅知其先后曾被胡若愚和曹锟旧藏。后因为历史原因而短暂入藏天津人民图书馆。

胡若愚，安徽合肥人，曾任张作霖镇威上将军公署顾问，张学良的把兄弟。他与张学良曾同列于李石曾任董事长的故宫博物院董事会名单。1928年张学良通电全国，宣布“东北易帜”，胡若愚在此中立有大功。他先后担任过青岛市市长、北平市代理市长、开滦矿务局督办，在奉系中具有相当的背景。

曹锟，直系军阀领袖，中华民国第五任大总统。在他的总统任内，公布了第一部《中华民国宪法》，完成了自1913年以来的民主制宪。他曾因为重金收买议员，贿选总统而被世人诟病，但也因为晚年保持气节，不为日本侵略者所利用而青史有名。

1980年6月，由于全国古籍善本书目普查而惊现于世的这套宋刻本，受到了顾廷龙先生的关注。《顾廷龙年谱》记载，1980年6月15日，顾廷龙先生去天津图书馆阅书,调阅了这套《石壁精舍音注唐书详节》。此书的第一册，钤盖一枚“天津图书馆注销章”，即对应此事。

线装书局版《中国古籍善本总目》史部史抄类对此书著录如下：石壁精舍音注唐书详节，宋陈鉴辑注，宋刻本，九行十八字，线黑口左右双边。存1-3、6-7、11-13、21-74、82-84、88-113、117-176、178-179、181-200（58、142-153抄配）。藏书单位：0101（中国国家图书馆）、0201（上海图书馆）、0301（天津人民图书馆）、1601（南京图书馆）。

查阅公共图书馆的藏书信息可知，上海图书馆藏宋刻巾箱本《石壁精舍音注唐书详节》 两册，54—58、122—123卷，存七卷；中国国家图书馆藏一册，47卷，存一卷； 南京图书馆藏一册，62—64卷，存三卷。中国嘉德古籍春拍的此套宋刻巾箱本《石壁精舍音注唐书详节》共51册，存160卷。更重要的是，这51册宋刻本的出现补充了《石壁精舍音注唐书详节》这部书的版本信息，世人由此了解《石壁精舍音注唐书详节》是由宋人陈鉴纂辑，欧阳修、宋祁、范镇、吕夏卿等修撰的200卷《新唐书》详节。如果加上三家公立图书馆馆藏的十一卷，这套宋刻孤本目前存世共计171卷，可以说已较为接近完璧。此本失传千年，且内容丰富而详细，可以把它当作一部新发现的宋版《新唐书》来对待，在史料和校勘学方面具有非常重大的学术价值。