李秋平回归，上海男篮练起来了-谈刘炜：希望回来能完成角色转变,从优秀运动员向优秀教练员发展

见习记者 吴文俊

从上午到下午，上海昨日迎来立夏后最大的一场暴雨，但仿佛只有这种天气才是对一个特殊日子的纪念——全上海跑篮球条线的超过30个记者冒雨赶赴梅陇基地，见证上海男篮的这个“特殊日子”——昨日，上海东方大鲨鱼篮球俱乐部官方宣布，功勋教练李秋平正式回归，与俱乐部签约两年。当日下午，李秋平带领球队展开回归后的首堂训练课。

新任务、新团队

2009年离开，2018年回归。时隔九年重返上海男篮执教，对李秋平而言是一种挑战，他说：“带领不同球队都是不一样的挑战，去青岛要争取前12名，带队新疆则是目标总冠军，这次回来不仅要带领上海男篮稳定成绩，更要有提高，不能让上海男篮在三大球的各支队伍里吊车尾。”

李秋平回归还带来了全新的教练团队，除了章文琪继续担任助理教练外，曾任上海青年队教练的陆智强以及前上海女篮主帅郑志龙将在新赛季辅佐李秋平。上赛季大鲨鱼主教练刘鹏将执教上海男篮二队。

当天下午，李秋平带领队员展开了教练组变动后的首堂训练课，除了前往国家队集训的翟逸、董瀚麟，正在休假的外援外，上海男篮全员到场。训练课中，三名助教各司其职，陆智强带领张兆旭领衔的内线队员，章文琪则负责训练锋线，后卫队员交由郑志龙负责。而据李秋平介绍，一队教练组还会引进一名外教，目前这个位置极有可能由拉脱维亚人伊戈尔出任。

补内线、换外援

“上海男篮目前处在联赛中游水平，不过仍然有很大的潜能可以挖掘，上赛季球队太依赖个人，现有队员很难有发挥出全部实力，新赛季要做改变，打得要更整体，这样应该有很大的上升空间。”对于目前这支上海男篮而言，李秋平认为阵中有老将坐镇，球员比赛经验和战术能力也比较成熟，磨合方面不成问题。

而对于球队引援和未来计划方面，李秋平也已经有所规划，“首先，我要了解一下现有球员的身体状态和伤病情况，有伤病的要抓紧休赛期养好，再根据整体状况制定训练计划。”训练课中，蔡亮因为右脚趾旧伤无法参与球队训练，李秋平询问了他的伤病情况，建议他尽快和医疗团队明确治疗方案。

“球队引援工作已经展开，外援方面，弗雷戴特新赛季将继续作为球队核心，不过大外援的人选会有所变动。国内球员，针对每个位置都在观察可以补强的优秀球员，目前也已经在接触几位球员。”上赛季，球队的内线外援明纳拉斯进攻实力突出，但防守态度及攻击选择很多时候都会影响球队的常规战术，休赛期上海男篮将会寻觅一位更加适合球队的大外援人选。

下一个，是刘炜

随着李秋平的回归，球迷们翘首以盼的刘炜也能在新赛季回到上海男篮，李秋平也就爱徒的回归问题作出了解答，“目前刘炜和四川男篮的合同还未到期，他在职业生涯对国家男篮、上海男篮都有着突出贡献，我们会在他合同到期后和他进一步沟通，当然俱乐部非常欢迎刘炜能够回归上海男篮。”

而此前有消息称，刘炜将以球员兼教练员的身份回归，李秋平表示，上海男篮目前是希望刘炜这次回来能完成角色上的转变，从优秀运动员向优秀教练员发展，不过还会尊重刘炜本人的意愿。值得一提的是，李秋平在介绍教练团队时打趣道，“已经给刘炜留出一个教练位置了，欢迎他回家。”