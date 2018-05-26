晨报记者 韩忠益



昨天沪深两市延续调整态势，全天走势令人失望，盘中部分医药股继续上演强者恒强的戏码。汽车零部件板块也逆势掀起涨停潮。但无奈市场总体人气疲弱，最后沪市收出三连阴。创业板指数更弱，收盘大跌1.84%，收报1804.55点。

大消费板块表现亮眼

今年以来，大消费板块表现亮眼，领衔的食品饮料、医药板块强势不改。机构认为，中国巨大的消费市场和消费潜力将孕育出更多优秀的公司。未来继续看好消费升级的投资机会。随着时间的推移，A 股估值国际化趋势将越来越明显，长期来看利好A股消费龙头股。

A股市场在经历2017年的上涨后，今年继续大幅提升估值的空间也许并不大，因此盈利增长将成为更为核心的变量。建议重点关注业绩和估值相匹配的标的。

煤炭股存中线机会

全球原油价格震荡上行进入“中油价”时代的格局明确，对相关炼化油服行业构成利好。国内环保高压保持常态化，江苏连云港及盐城地区多家上市公司发布停产公告。2018年化工行业首选优质龙头，包括炼油聚酯产业链、煤化工、农化、染料、半导体材料等领域的龙头公司均值得关注。

机构认为，本周表现不佳的煤炭板块不存在大幅下跌的基础，行业供给面仍有支撑，未来1-2周或以平稳为主，待现货价格预期回升，将有一波超跌反弹行情。6月中旬至7月份旺季来临时，国内煤炭现货价格仍会重回上升轨道。煤炭企业全年业绩无忧，看好季节性波动机会，建议关注陕西煤业、兖州煤业等低估值动力煤公司。

有大量筹码在惜售

尽管现在大盘走势不尽人意，但一个客观的事实是：A股即将正式纳入MSCI新兴市场指数，若按2.5%的纳入比重，第一步或将为A 股市场带来近600亿元的增量资金。虽然初始阶段海外增量资金的规模并不大，但不排除部分主动型基金在A股正式被纳入MSCI新兴市场指数前就提前布局相关样本股。这个从4月以来北向资金大幅流入可以看出端倪，而中长期权益类市场的表现最终将取决于流动性预期。

如果从业绩为王这个角度观察：当前A股整体估值已回落至相对合理水平，A股整体估值PE (TTM)、上证50、沪深300、中小板、创业板指估值(TTM)分别为18.30倍、10.75倍、13.20倍、30.71倍以及44.47倍，均处于历史估值中位或者略偏低区域，所以很多股票的下跌空间并不大。而持续低迷的量能既反映了资金观望情绪浓厚，也说明有大量筹码在惜售，所以与其观望，不如积极逢低吸纳优质潜力股。