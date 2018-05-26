操盘工作室-让人怎么想

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

日前在亚夏汽车重大资产重组媒体说明会上，中证中小投资者服务中心就这家公司重组是否存在重大不确定、估值是否公允、股份转让价格是否合理、业绩承诺能否实现等四方面提出了疑问。

投服中心指出，根据草案披露，本次重组拟置入资产中公教育存在着行业政策风险、经营场所不确定风险、人才资源短缺及流失风险等。草案披露，以2017年12月31日为评估基准日，采用收益法评估，拟置入资产中公教育经审计净资产账面价值为10亿元，收益法评估价值为185.35亿元，增值率为1752.92%。显然，中公教育主营的教育培训业务市场规模年均增长率有限，可能会影响估值的合理性。说白了投服中心质疑的就是“是否导致了拟置入资产的估值偏高”。

“借助重组或者购并名义搞点事情，这些年我们并不少见，有些公司玩弄的实际上就是‘流氓收购无赖’的游戏，因为重组和被重组的两家公司基本都是一路货色，都是坑子。”高智说。上市公司要重组或者购并，应该强化信息披露工作，尤其是对于经过交易各方充分博弈后的产业整合而言，其核心监管理念是信息披露，通过完善公司的博弈机制，发挥中小股东在过程中的参与权，至少要保证定价和交易过程中的程序正义，不能搞不透明或者没有完全尽调的重组和购并，因为这样做的后果往往会产生后遗症。

“这样的事情眼前就有一例：2015年亚威股份以非公开发行股份和支付现金相结合的方式，并购一项激光业务就正在逐渐显现后遗症。在2015年、2016年连续两年未完成业绩承诺的基础上，2017年标的公司负责人无心经营，甚至出现违规经营行为，导致市场开拓不力、毛利率持续下降，最终以亏损39.88万元收场。”郁教授道。亚威股份于今年履行业绩补偿承诺时，才发现当初的业绩承诺人朱正强、宋美玉股份被司法冻结，导致公司暂时无法实施业绩补偿承诺回购注销补偿股份。虽然这家公司认为，在这次并购中公司遭受了一定挫折，但风险是可控的，不会对公司生产经营和良好的发展势头造成根本影响，但连续3年业绩承诺爽约，这让买了这家公司股票中小投资者怎么想？

下周一行情预测：收阳

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