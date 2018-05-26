银保监会发布修订版《商业银行流动性风险管理办法》-大型银行：强调净稳定资金比 中小银行：强调优质流动资产

晨报记者 林劲榆 曹西京

昨天，中国银行保险监督管理委员会发布了修订后的 《商业银行流动性风险管理办法》。此次修订的主要是新引入了三个量化指标。其中，净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产规模小于2000亿元的商业银行，流动性匹配率适用于全部商业银行。

银行风险将引入新指标

对于三个量化指标，银保监会还进行了具体的解读。其中，净稳定资金比例，等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金，监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。净稳定资金比例风险敏感度较高，但计算较为复杂，且与流动性覆盖率共用部分概念。因此，采用与流动性覆盖率相同的适用范围，即适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行。

优质流动性资产充足率，等于优质流动性资产除以短期现金净流出，监管要求为不低于100%。该指标值越高，说明银行优质流动性资产储备越充足，抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰，便于计算，较适合中小银行的业务特征和监管需求，因此适用于资产规模小于2000亿元的商业银行。

流动性匹配率，等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于100%。该指标值越低，说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大，期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测，可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别，适用于全部商业银行。

中国银保监会表示，近年来，随着国内、国际经济金融形势变化，银行业务经营出现新特点。2014年发布《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中，流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行，资产规模小于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。此外，作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分，巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此，有必要结合我国商业银行业务特点，借鉴国际监管改革成果，对流动性风险监管制度进行修订。

监管实施时间逐步落地

据悉，修订后的《流动性办法》于2018年7月1日起生效。中银保监表示，为避免对银行经营及金融市场产生较大影响，根据新监管指标的不同特点，合理安排实施时间。

一是对优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排。商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%。

二是流动性匹配率暂作监测指标。自2020年1月1日起，流动性匹配率按照监管指标执行，在2020年前暂作为监测指标。

三是对净稳定资金比例不设置过渡期。考虑到该指标已具有较长的监测历史，银行较为熟悉，且人民银行已将其纳入宏观审慎评估体系，因而不对其设置过渡期，即自2018年7月1日起执行。

四是赋予资产规模新增到2000亿元的银行一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况，对于资产规模首次达到2000亿元人民币的商业银行，在首次达到的当月仍可适用原监管指标。自次月起，无论资产规模是否继续保持在2000亿元以上，均应适用针对2000亿元以上银行的监管指标，即2020年前为流动性覆盖率、净稳定资金比例和流动性比例，2020年后为流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率。