英外交大臣与“冒牌”亚美尼亚总理通话

海洋（新华社专特稿）

英国外交部24日证实，外交大臣鲍里斯·约翰逊前不久与“亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬”通电话，对方其实是冒牌货，专搞这类恶作剧。

多家媒体报道，让约翰逊上当的是喜剧组合“莱克萨斯和沃万”，成员是俄罗斯人阿列克谢·斯托利亚罗夫和弗拉基米尔·库兹涅佐夫。这两名俄罗斯人多次上演“明星名人来电”把戏，曾让土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、美国参议员约翰·麦凯恩和英国音乐人埃尔顿·约翰等人“中招”。

约翰逊与“莱克萨斯和沃万”其中一人上周通话。一条24日早些时候发布在互联网的通话录音显示，通话时长18分钟。无法确认音频是否经过剪辑。

音频内容显示，约翰逊首先祝贺“帕希尼扬”当选总理，谈了谈英国对亚美尼亚的贸易投资。在对方挑起“下周去俄罗斯访问、不知是否应担心中毒”的话头后，约翰逊开始大谈英国对俄政策。

约翰逊说，英国“几乎百分百肯定”俄总统弗拉基米尔·普京下令袭击俄前特工谢尔盖·斯克里帕尔父女，称俄罗斯似乎总要从事“这样或那样的恶意活动”。“如果能给普京带口信，我会说我们不想‘冷战’，但我们确实想看到俄罗斯改进行事方式。”

他开玩笑说，如果在英国首都伦敦的富人区肯辛顿扔块石头，“肯定能打中一名俄罗斯寡头，他们中有些人与普京亲近，有些不是”。

德新社报道，聊了大约14分钟后，约翰逊原本有意结束通话，但对方突然提到“普京曾吹嘘对英国（反对党）工党领袖杰里米·科尔宾施加影响力”，再次引发约翰逊兴趣。

今日俄罗斯电视台网站报道，冒充帕希尼扬的人说，今年俄总统选举候选人、据传是普京教女的克谢尼娅·索布恰克曾访问英国首都伦敦，与科尔宾身边人见面并送钱，提请英方情报机构注意。

约翰逊回答，“我对此极其感兴趣……非常感谢分享这则趣闻”，露出怀疑口气。

对方随后称波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基曾用随身携带的解毒剂救命，似乎让约翰逊或其助手意识到这是恶作剧。通话最终结束。

英国外交部说，这场恶作剧“幼稚”，“外交大臣意识到这是个骗局并结束通话。我们核查了通话，立即明白这是恶作剧”。英国首相特雷莎·梅的发言人说，正着手调查，“确保类似事件不再发生”。