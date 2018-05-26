讨论朝鲜半岛无核化、伊朗核问题全面协议、叙利亚政治进程等多项议题-普京会晤马克龙，热点议题“谈得拢”

海洋（新华社专特稿）

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京24日在圣彼得堡与法国总统埃马纽埃尔·马克龙会晤4个多小时，讨论朝鲜半岛无核化、伊朗核问题全面协议、叙利亚政治进程等多项议题。

这是马克龙就任法国总统后首次访问俄罗斯。俄罗斯媒体报道，会晤后的联合记者会没什么火药味，普京和马克龙多次强调为化解现有分歧探寻共识的重要性。

希望朝美恢复对话

路透社报道，普京与马克龙的会晤严重“拖堂”，走入联合记者会现场时，两人看似神情放松，面带微笑。

就美国总统唐纳德·特朗普当天早些时候取消原定6月12日与朝鲜最高领导人金正恩的会晤，普京和马克龙均希望朝美双方继续致力于半岛无核化。

普京说，俄方“原本期待会晤成为化解朝鲜半岛（紧张）局势的实质性步骤，成为整个半岛无核化进程的起点”；金正恩“兑现事先所作全部承诺”，废弃核试验场，但“我们听说美方取消了会晤”。

他说，“希望朝美恢复对话……双方领导人会晤最终实现，”俄罗斯等国“将共同努力，拉近朝美立场”。

马克龙说，希望取消会晤“只是一个本应持续进程中的小故障”，法方愿“全力协助”，整个国际社会、特别是联合国应发挥作用。

尽力挽救伊核协议

就美国退出后的伊核协议，普京和马克龙表达尽力挽救意愿。

普京说，如果伊核协议不予维持，恐招致“令人遗憾的后果”。马克龙说，伊核协议“被美国人置于险境，但我想看到乐观因素”。法国企业将继续在伊朗的经营活动。

马克龙的一名助理接受路透社采访时把普京这一观点视为两国一个“关键”利益交汇点。美联社报道，法国希望俄罗斯利用自身影响力，确保伊朗继续遵守伊核协议承诺。

不过，对马克龙希望谈判约束伊朗弹道导弹项目和在中东地区活动、作为伊核协议附加内容的想法，普京看法不同。

普京说，“我们当然可以讨论伊朗的弹道导弹、中东地区政策及其2025年后的核活动，但不能让保留伊核协议依赖于这三件事”，否则无异于退出伊核协议。

就叙利亚局势，俄法立场仍有分歧，但两国领导人同意，应创建相关国家协调机制，推动政治解决方案，重点是制订新宪法、举行叙利亚各方参与的选举。

马克龙特别指出，他“尊重俄罗斯增强在地区、特别是中东地区以及世界事务中的作用”，期待“俄罗斯同样尊重我们和我们欧洲伙伴的利益和主权”。

达成多项经贸协议

马克龙在记者会上说，他与普京的对话“直接、坦诚”。

今日俄罗斯电视台网站注意到，马克龙在记者会上的讲话超过20分钟，称呼普京为“亲爱的弗拉基米尔”；声称考虑在世界杯期间再来俄罗斯，为法国足球队加油助威。

马克龙24日抵达圣彼得堡，开始对俄罗斯正式访问并作为荣誉嘉宾出席24日至26日举行的圣彼得堡国际经济论坛。

两国在马克龙访问期间达成多项经贸协议，包括6份总金额11.7亿美元的法方对俄直接投资合同。另外，法国能源巨头道达尔公司加大对俄罗斯北极液化天然气项目投资，以25.5亿美元购买俄罗斯诺瓦泰克公司10%的股份。