朝美首脑新加坡会晤变故，朝方表示“意外且非常遗憾”-朝鲜：愿继续准备会晤，给美国机会

杜鹃 胡若愚（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普24日公开致信朝鲜最高领导人金正恩，告知取消原定6月12日与对方在新加坡的会晤，归咎于朝方近期显现“怒气”和“敌意”。

朝鲜外务省第一副相金桂冠25日受权发表谈话，说朝方“意外且非常遗憾”，但愿意继续准备会晤，“给美国时间和机会”。

美方：现在会晤“不合适”

美国白宫24日公开一封由特朗普写给金正恩的信，日期为当天。

特朗普先是感谢朝方为安排美朝领导人会晤所作努力，强调美方获悉那场会晤“由朝方提议”。

他写道，十分期待与金正恩的会面，但“鉴于你方最近言论中展现极大怒气和露骨敌意”，美方认为现在会晤“不合适”。

特朗普本月10日宣布会晤日期和地点，但近些天显现犹豫，22日说会晤有“相当大可能”推迟。

一名不愿公开姓名的白宫官员告诉路透社记者，朝方有关美国副总统迈克·彭斯的言论是促使特朗普决定取消会晤的“最后一根稻草”。

彭斯21日称，一旦“无法达成协议”，朝鲜恐怕会落得与利比亚类似的下场。朝鲜外务省副相崔善姬24日早些时候回应，彭斯拿朝鲜与利比亚作对比是“无知和愚蠢”。

朝方对所谓“利比亚模式”十分敏感。特朗普的国家安全事务助理约翰·博尔顿近期多次提及“利比亚模式”，要求朝方放弃所有核武器并运到美国田纳西州橡树岭核设施保管。金桂冠16日指责美国试图把“利比亚模式”强加给朝鲜，说朝方可能取消朝美领导人会晤。

朝方：愿随时坐下来谈

金桂冠25日经由朝中社发表受权谈话，说美国单方面公开取消会晤促使朝方重新思考“作出的努力和选择的新路是否妥当”。

他说，朝方“愿意继续以大方和开放心态给美国时间和机会”，重申“愿意随时以任何方式坐在一起解决问题”。

“首次见面不会解决所有问题，但循序渐进，一个一个地解决问题，（朝美）关系毕竟会比现在好，总不会更加恶化。美国应该仔细想想。”

韩联社解读，朝方在特朗普宣布取消会晤的次日清早发表金桂冠谈话，表明愿意继续推进会晤，旨在强调朝方的积极态度。

特朗普在公开信中感谢朝方本月9日释放三名遭关押的美国人，称“那是漂亮姿态，非常感谢”，同时不忘威慑朝方：“你们谈及你方核能力，而我方的核武器如此多、如此强，以至于我得向天祈祷它们不会被使用。”他最后告诫朝方不要“错失良机”。

与这封公开信相似，金桂冠在谈话中一方面赞赏特朗普决定会晤，说朝方对“特朗普模式”有期待，一方面同样试图让己方站在道德高地，指认特朗普对会晤的表态“不符合人类希望朝鲜半岛乃至世界和平与稳定的愿望”。

韩方：希望美朝直接对话

得知特朗普的决定后，韩国青瓦台发言人金宜谦24日晚说：“我们正试图想明白特朗普的意图以及那样做意义何在。”

韩国总统文在寅24日晚11时30分紧急召集国家安全保障会议常任委员开会，与会委员包括总统府青瓦台国家安保室长、国家情报院院长和外交部、统一部、国防部长官。

一名青瓦台高级官员25日告诉媒体记者，文在寅认为，当前形势严峻，希望朝美领导人以更直接、更密切的方式对话。

据韩国外交部当天上午声明，美国国务卿迈克·蓬佩奥与韩国外交部长官康京和通电话时强调，美方有“明确意愿”继续与朝方对话。

康京和在通话中特别提到，需要让韩朝关系保持良好势头，让美朝对话保有机会。她说，特朗普在信中没有关上美朝领导人会晤的大门，她与蓬佩奥讨论了维持朝美对话的“不同方式”。

统一部长官赵明均说，韩国政府将继续尽所有努力落实文在寅与金正恩4月27日签署的板门店宣言。

韩国军方人士25日说，朝鲜军队没有特别迹象，韩军保持适度戒备态势。