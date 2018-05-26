蓬佩奥：美朝关系将恢复“常态”-称特朗普认定特金会不会取得成果，因此决定取消会晤

张旌（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普24日取消与朝鲜最高领导人金正恩会晤，美国国务卿迈克·蓬佩奥当天谈及美方作出这一决定的过程，称美朝关系将恢复原有“常态”。

“总统的决定”

蓬佩奥24日在美国参议院外交事务委员会出席听证会，就美朝领导人会晤取消等事宜接受大约4小时质询。他说，他对美朝领导人会晤未能实现“失望”，但并“不意外”。

蓬佩奥称，特朗普23日在白宫召集会议，认定与金正恩的会晤不会取得成果；取消会晤的决定由特朗普本人作出。

白宫一名高级官员接受美联社记者采访时给出相同说法。这名官员说，特朗普23日晚与蓬佩奥和总统国家安全事务助理约翰·博尔顿等多名顾问磋商，24日早晨决定取消会晤。

按这名官员的说法，特朗普口述致金正恩信函，由蓬佩奥和博尔顿撰写成文。

美国将继续施压

当被问及美朝关系是否回到先前的对峙状态时，蓬佩奥回答：“某种程度上，这是‘常态’。我们将继续施压。”

他说，希望美国和朝鲜能就朝方放弃核计划恢复对话，但能否实现最终取决于朝方。他说：“我希望我们很快能回到那个位置，但最终要由金委员长本人作决定。”

按蓬佩奥的说法，美国政府内部已讨论下一步举措，今后几天将公开发布。

遭民主党质疑

特朗普取消会晤的决定得到共和党一些支持者赞同。不过，民主党人不依不饶，指责特朗普政府未能妥善处置。

众议院少数党、即民主党领袖南希·佩洛西说，特朗普先前显然没有弄清状况，现在想抽身，发出一封“措辞亲密、像情书一般”的信。

民主党籍参议员鲍勃·梅嫩德斯引用特朗普所著书籍《交易的艺术》书名嘲讽道：“外交的艺术比交易的艺术难得多。”

按梅嫩德斯的说法，博尔顿提及“利比亚模式”没有起正面作用，因为这一所谓模式没有给利比亚前领导人穆阿迈尔·卡扎菲带来好结局。卡扎菲2003年放弃核计划，2011年在美国及其西方盟友支持的国内战乱中丧生。