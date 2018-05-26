“以健康为中心”的2.0版紧密型医联体正在加速打造中-崇明直升机医疗救援体系建设启动

晨报记者 陈里予

用一元预防，抵得上花八到十元的治疗！今年上海在全国率先建立的“以健康为中心”的2.0版紧密型医联体正在崇明加速打造中！昨天，“郊区医联体新气象”系列采访报道走进上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院，2.0版紧密型医联体，正通过整合共享医联体内医疗卫生资源，创新医疗保险支付模式等，解决崇明岛内70万居民基本医疗和健康。

与此同时，崇明区域医联体航空医疗救援体系建设启动。今年4月，新华医院牵头崇明区域医联体与金汇通航合作构建新华-崇明区域医联体航空医疗救援服务体系，新华医院崇明分院成为医联体航空医疗救援服务体系的基地医院。

打通健康管理最后一公里

“步行5分钟，排队不到10分钟，就能在这里享受来自大医院康复专家的理疗技术。”56岁的钱老伯住在上海市崇明区，因位于上海远郊，距离市中心至少有2小时的车程，岛内就医难题存在多年。自从2018年初家门口的社区医院——港西镇社区卫生服务中心来了三级医院的大专家，常年犯颈椎病的他，不再需要跑断腿去其他大医院就诊。钱老伯告诉记者，没想到在崇明也能“排队少”、“花费小”、“服务好”。为钱老伯开展康复理疗的治疗师来自崇明分院，名叫王周，每周一到周五都有专家到社区为老百姓开展推拿、理疗等服务。

今年1月，“新华-崇明”区域医联体深化改革试点（“健康版”新华-崇明区域医联体）启动。紧密型医联体由新华医院（牵头单位）、新华医院崇明分院（核心单位），3家二级综合性医院（其中一家在建）、2家二级专科医院、18家社区卫生服务中心及218家村卫生室共同组成。

新华医院院长孙锟也加入其中，每月第四周的周三，新华医院孙锟教授团队、唐国瑶教授团队就会在新华医院崇明分院开设专家门诊，崇明分院医生则下沉到结对社区卫生服务中心。

孙锟介绍，紧密型医联体分级诊疗主打“健康牌”，选取医保额度影响最小的康复医学科作为分级诊疗试点，专病康复治疗下沉基层。新华医院崇明分院目前正对所有社区服务中心进行基层调查，希望对本区特色病症有所了解，通过社区宣教和走访，提高居民疾病知晓率、早期诊断率和癌变率，打通健康管理“最后一公里”。

崇明区卫计委主任蔡志昌透露，医联体1.0版本是为了帮老百姓看病治病，那么2.0版本就是为了老百姓全程的健康管理，解决老百姓出院后的康复管理，指导和帮助老百姓预防一些疾病。

试点医保总额打包预付机制

新华-崇明区域医联体内做实医保总额打包预付机制，以医保基金为抓手，推动医联体“以治病为中心”逐渐转向“以健康为中心”。根据规划，医保总额预算结余部分的70%将用于奖励分配。目前，医联体内开展2017年医保总额年度清算，结余留用、超支分担，对2017年度医保费用超支部分进行评估，协商补偿分配机制。探索医保总额打包预付，重点推行按病种、按人头付费，主动控制不合理费用，实现医疗费用合理增长，提高医保基金使用效率。