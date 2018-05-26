去年本市处置“地沟油”4.7万吨-明年实现本市产生、本市收运、本市处置、本市应用

晨报记者 郁文艳

说起“地沟油”（专业术语叫餐厨废弃油脂），人们总有谈虎色变的感觉。管理部门说，经过近十年的综合治理，上海已经实现了餐厨废弃油脂的闭环式管理，从而在根本上打断了其回流餐桌的可能性。据悉，去年上海共处置餐厨废弃油脂（含油率95%以上的餐厨废弃油脂）约4.7万吨，大约相当于放满25个50米标准游泳池。

老百姓口中的“地沟油”，专业术语叫做“餐厨废弃油脂”。在政府规章中的定义是指除居民日常生活以外的在餐饮服务（含单位供餐，以下统称“餐饮服务”）、食品生产加工以及食品现制现售等活动中产生的废弃食用动植物油脂和含食用动植物油脂的废水。

市废弃物管理处介绍，本市餐厨废弃油脂共有产生单位3万余家、收运企业18家，经过市绿化市容管理部门招标产生的市内处置单位2家，市外应急处置单位5家，分别坐落于南通、扬州及江浙其他地区，去年共处置餐厨废弃油脂（含油率95%以上的餐厨废弃油脂）约4.7万吨。

为了不让餐厨废弃油脂非法外流，本市采取了多种措施，包括设置运行轨迹电子围栏，让它们到哪里都能有跟踪。

去年10月底，奉贤区和浦东新区的两个中石化加油站作为试点，开始对外销售B5生物柴油，由5%的生物柴油与95%的矿物柴油调和而成。据悉，从市场反映来看，B5生物柴油销售使用情况良好。

“地沟油”变成B5生物柴油要经过去除杂质、化学反应、蒸馏等多道工序。

截止目前，全市已有33家中石化加油站开始销售B5生物柴油，4月份销售量超过6000吨。预计2019年全市销售网点达到200个，全年销售达60万吨B5生物柴油，彻底实现餐厨废弃油脂本市产生、本市收运、本市处置、本市应用，全链条闭合化管理。