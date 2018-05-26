买皮鞋返现还兑奖 马路诈骗现新套路

晨报记者倪冬 通讯员刘琦报道 “走过路过，不要错过，买鞋送钱，您不花钱还赚钱！”路边小贩的叫卖声，听起来甚是诱人。真有那么好心？原来，送钱只是幌子，小贩的目的是让你送钱给他。近日浦东警方就成功破获这样一起团伙诈骗系列案。

2018年1月29日上午，陆先生在锦绣路一公交车站附近遇到一对男女，对方拦住陆先生说只要花800元买三双皮鞋就能返还400元人民币，并且往前走有一个兑奖点，那里还能再得到800元。陆先生一听当即拿出800元买了三双皮鞋，而当陆先生赶到所谓的兑奖点，现场什么都没有，回去找人对方早已离开，面对手上三双总价值才几十元的皮鞋。

警方迅速锁定对方行踪，一个专门针对老年人实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。

5月5日上午，当该团伙来到浦东地区归昌路凌河路口故技重施时，守候在附近的侦查员当场拆穿他们的把戏，参与犯罪的七人全部落网。目前，案件审理工作仍在进一步开展中。