图方便，女主人所有密码都相同 起贼心，住家保姆用微信偷转账

记者 黄慧青 通讯员 顾承骁

晨报讯 住家保姆深得雇主信任，事无巨细皆交之操办，不曾想“阿姨”竟是“两面人”，表面上操持家务勤恳卖力，背地里却偷拿雇主手机为自己转账，两个月十余笔共计超过6万元的转账记录让人看了心里发毛。

2018年4月的一天，陈女士来到派出所报警称家里的保姆阿姨趁其不备，偷偷从她的手机里转走了数万元。随后犯罪嫌疑人周某被警方传唤，经讯问，她对自己的罪行供认不讳。

周某有多年从事家政服务的经验，一直以来干活细致卖力，有不错的口碑，其工作表现也受到了陈女士一家的认可，因此，陈女士对周某比较放心，将许多事情交给她操办。一次，陈女士让周某带着小朋友去上游泳课，并将游泳卡的密码告诉了她。原以为这是一次简单的交代，可没有想到“颇有心计”的保姆阿姨将这个密码暗暗记在心里。

大意的陈女士为了方便记忆，将所有卡号、账号的密码都设置成了同一个，就连这张游泳卡也不例外。周某记下密码后依然像往常那样打扫卫生、帮忙带孩子，表现得尽职尽责，但是与雇主朝夕相处的她十分清楚陈女士对自己毫无戒心，习惯将家中的贵重物品随意丢放。

终于在不久后的一天，周某逮住了机会，她趁陈女士上楼之际，私自开启其落在一楼的手机。由于陈女士未设解锁密码，周某“单刀直入”打开微信转账进行尝试。

果然不出所料，陈女士的微信密码与游泳卡密码相同，周某匆匆为自己转了几千元后，删除转账记录，将手机放回原处，装作什么事情都没有发生。在此后的两个月内，周某利用陈女士跑开或者代为保管手机的时间，多次为自己转账，前后总共窃取了6万多元。

然而，再精明狡猾也终究会露出马脚。这一天，陈女士携子外出游玩，将手机交于陪同在旁的周某，周某见陈女士无暇顾及手机，于是又进行了一次秘密转账。但在刚想删除转账记录之际，不巧陈女士急需拨打一通电话，将手机要了回去，而此时转账记录还留在界面上。一脸不解的陈女士查看记录后发现，自己的微信账户莫名其妙地转给了阿姨几千元，她继续翻看转账记录，吃惊地看到短短两个月里自己竟然被自家的保姆阿姨偷转了十几次账，气得一时说不出话来。等缓过神她拿着手机厉声质问周某怎么回事，周某无奈只能低头承认自己的违法行为。

犯罪嫌疑人周某的行为已涉嫌盗窃罪，日前，松江区人民检察院依法对其批准逮捕。