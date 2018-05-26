大货车出事故致人死亡如出一辙-上海警方展开大型货车集中整治

晨报记者 吴艺璇

“车上的反光标志是为了提醒附近的车主注意安全，但是你的标志已经被尘土覆盖，这样能起到什么作用呢？”昨天上午8时20分许，长宁交警支队民警在北翟路协和路路口集中整治大型货运车，一辆绿色货运车装载着渣土，车箱背后外侧、车架上黏附着土渣，民警对车主进行宣传教育：“在车速高的时候、风大的时候，这些渣土如果被吹起，会影响其他车辆行驶的视线。”

据公安交警部门统计数据表明，从2017年1月至今，本市涉及大型货运车事故306起，造成303人死亡、96人受伤。针对涉及大型车辆的死亡交通事故较多这一现象，上海市公安局交通警察总队决定自即日起至年底，将在全市范围组织开展大型货运车辆交通安全防范治理专项行动。

大货车右转不让行总出事

转近年来，大型货运车流量快速增长，并由此引发了一些交通伤亡事故。

1月27日10时17分，付某驾驶重型自卸货车沿松汇中路由西向南遇绿灯右转弯时，与直行通过路口的陆某的电动自行车相碰，致陆某及乘坐人郭某摔倒后被碾压，造成一人死亡一人重伤。

1月29日15时54分许，徐某驾驶一辆重型自卸货车沿龙吴路由南向北行驶至龙吴路3000号右转弯时，与康某驾驶的沿龙吴路由南向北行驶的电动自行车相撞，康某跌地后被货车碾压当场死亡。

3月22日8时53分许，李某驾驶重型半挂牵引车沿浏翔公路由南向北行驶，至事发路口右转弯时，与王某的电动自行车相撞，王某跌地后被车轮碾压当场死亡。

4月23日8时50分许，潘某驾驶重型货车沿胜辛路由北向南行驶，向西右转弯时与骑自行车的戴某相撞，戴某跌地后被货车碾压受伤，经医院抢救无效死亡。

通过对大型货运车交通事故的分析，不难发现造成的最主要原因是，大型货运车违反让行规定右转，与正常直行非机动车、行人发生相撞（俗称“包饺子”）的交通事故。

全市专项治理即日起行动

针对涉及大型车辆的死亡交通事故较多这一现象，上海市公安局交通警察总队决定自即日起至年底，将在全市范围组织开展大型货运车辆交通安全防范治理专项行动。

据介绍，此次专项行动主要是针对危化品运输车、重型货车（包括重型半挂车）、建筑工程车（渣土运输车、混凝土搅拌车）、集卡等大型货运车辆。

公安交警部门将通过加强上门督导检查、企业约谈，督促运输企业全面清零大型货运车辆交通违法； 确保大型货运车辆按期检验、报废，驾驶人按期审验、换证。在路面执法中严查严处大型货运车辆超载超速超限、闯红灯、“闯禁令”、实线变道、逆向行驶、不按导向标识行驶，占用客车道、应急车道行驶等易引发交通事故的交通违法行为。

同时，还将深入推进交通事故深度调查、道路交通安全隐患排查治理等专项工作，用足用好法律资源，推动相关政府职能部门齐抓共管，督促大型货运企业严格落实交通安全主体责任。

大型货运车交通事故防范是一项系统性工程，不可能在一朝一夕之间完全杜绝大型车辆交通事故发生，因此，在预防工作上先找准当前最紧迫的右转包饺子交通事故预防，积极通过加强对驾驶证安全教育管理和科技手段提升大型货运车辆安全性是目前的当务之急，这需要警方企业以及社会方方面面来共同参与，共同实施。