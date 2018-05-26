第17届上海市社会科学普及活动周启动-245项科普活动方便市民就近参加

晨报记者董川峰报道 昨天，第17届上海市社会科学普及活动周启动。

本届活动周以“普及社会科学，创造美好生活”为主题，通过科普活动让市民在寓教于乐中感受到人文社科成果带来的美好生活。“科技与人文的对话——大数据与我们的生活”主题论坛，以大数据时代背景下的市民生活为切入点，倡导市民树立理性的互联网生活观。组织上海大学溯园、中国“慰安妇”历史博物馆和陈云纪念馆等多家社科普及基地开设“场馆开放日”接待市民参观。

还有针对婴幼儿的“合格家长在行动——科学育儿指导”宣传活动，也有针对中学生群体的“写中国字诵中国诗”青少年传统文化体验活动和针对大学生群体的“新时代·中国梦·我的故事”大学生主题演讲比赛等。同时，除了线下的体验和咨询活动外，还有“婚姻家庭权益保护普法故事音频展播”等6档科普新媒体在活动周期间向网民24小时开放。

本届活动周于5月25—30日举办，为期7天，包括主题论坛、科普讲座等245项活动。届时，全市16个区均有科普活动开展，市民群众可以就近预约参与，请登录市社联网站（http://www.sssa.org.cn）查询。