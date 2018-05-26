孤独咖啡馆重新开业，“再不搬家了”-“爱·咖啡”新址在市青少年活动中心一楼　不少爱心市民希望成为志愿者奉献微薄力量

见习记者 荀澄敏

昨天早高峰的一场暴雨让上班族们抱怨不已，但对于一群即将重新“上岗”的自闭症少年咖啡师而言，却是难掩心中激动之情。自闭症少年天舒、元元、天天……早早就来到了上海市青少年活动中心一楼的“爱·咖啡”，穿上帅气的咖啡制服，系上领结，戴上口罩，为开业做好最后的准备工作。

在重启仪式上，自闭症少年天舒演唱起了一首《孤独的牧羊人》，可唱完他却笑着说：“今天这么多人来听我唱歌，我再也不孤独了”。“爱·咖啡”重新开业的消息一经公布，热心市民们纷纷自发前来，上海市青少年活动中心的一楼大厅内里里外外都挤满了人。“爱·咖啡”创始人曹小夏也反复表达着对社会各界的感谢，“接下来，我们要更加努力！”

热心涌动在开业现场

在忙碌的志愿者、热心的市民中，有一对来自美国的夫妇，他们虽然不懂中文，却在认真聆听自闭症少年的音乐表演，观察他们做咖啡的过程。原来Carol Hajdu是来看望在中国工作的丈夫，在休假旅游中偶然听到上海有这样一家特殊的咖啡馆，于是便让中国朋友帮忙记下了新的地址。

“其实，我在美国也是一名特殊学校的教师，我们学校会教孩子们织毛线、烘培等生活技能，还会教孩子们学会在网络上做一些小买卖。”拥有28年教龄的Carol，向志愿者仔细询问了“爱·咖啡”的运作模式，特别感慨于自闭症孩子们的进步，当天晚上这对夫妻就要回洛杉矶，而他们把在上海最后一日游留给了“爱·咖啡”。

“‘爱·咖啡’几经波折能够重新开业，真的体现了我们这座城市的温度，今天特别想来为这群孩子加油鼓劲。”在附近上班的白领陈小姐特别请假前来，让她没想到的是自闭症少年咖啡师们能把拿铁、卡布基诺等各种咖啡做得这么棒，连拉花都是专业级的，“我已经在网络上报名成为志愿者，希望用自己微薄的力量，能让孩子们感受到更多的爱。”

现场还有不少自闭症孩子的父母们，他们希望了解如何能加入到“爱·咖啡”团队，以此帮助孩子提升社交能力。

“最开心孩子们得到关爱”

“亲爱的儿子：我不知道什么时候你能理解、看懂这封信，但妈妈仍然想给你写封信。我相信总有一天，你能读懂妈妈写给你的文字。”自闭症少年天天的妈妈，给儿子写了一本厚厚的家信，在“爱·咖啡”暂时歇业的日子里，她也给儿子写下了爱的鼓励，“我希望你能学会爱：爱自己、爱亲人、爱朋友、爱帮助过你的人……妈妈想说的话还很多，最希望你此生一不小心走错了星球，能够将错就错、活在当下，此生能够幸福！”

“爱·咖啡”重新开业，天天妈妈激动得眼里始终含着泪花：“没想到孩子们能够得到这么多的关爱，让我最开心的，就是听到咖啡馆再也不会搬家了。”天天妈妈至今能清晰地记得儿子被确诊的那天，因为正好是天天的5岁生日，以后的每年生日，天天妈妈的心情总是五味杂陈，“因为我们不是在康复，就是在康复的路上……但我们从来没有放弃过。”

“我特别加期待，这样一个咖啡馆能够成为自闭症孩子们的一种生活方式，未来等到孩子毕业需要走向社会的时候，也能跟着‘爱·咖啡’团队一起做公益。”张女士的孩子也是自闭症，目前在上海音乐学院钢琴专业学习，“我特别希望孩子能够利用暑假的时间也来学做咖啡师，不断提高自身的社交能力。”事实上，自闭症是需要终身干预的，如果一旦没有接触社会的机会、或者长期呆在家里，自闭症的社会化功能就会减退。

话题1

对特殊青少年的定制化课程内容仍缺乏

令人高兴的是，“爱·咖啡”最终选择的落户地上海市青少年活动中心，除了提供免费场地之外，还将为自闭症少年提供文化知识课、舞蹈课等第二课堂的学习。上海市青少年活动中心党委书记、主任吴皓说：“我们有丰富多彩的课程提供给普通青少年，但对于自闭症等特殊青少年而言，我们正在探索对课程内容进行可适性的调整，形成可复制、可推广的经验，最终让我们这里也成为特殊青少年的服务基地。”

目前，全市有700多家青年中心散落在各个社区，如果针对特殊青少年的各类课程都能够制定好，那以后像自闭症这样的特殊青少年，在家门口就能学习各种技能和知识。在吴皓看来，场地不是问题，但目前最缺乏的就是对特殊青少年的定制化课程内容、以及教师面对特殊孩子的授课经验。

对此，上海交大医学院附属上海儿童医学中心主任医师金星明教授认为，对于特殊孩子的教育必须采用医教结合的方式，而且需要用发展的眼光来看待孩子的成长，因此课程设置也应该针对不同孩子的情况，做相应的调整。“每隔一定的时间接受专业的医学界和教育界的评估，再来确定孩子的发展情况，为其调整教育教学内容。”金星明表示，“每一个孩子的情况都不一样，要在不断的评估中去判断孩子的学习能力、社交能力、适应能力等。”

事实上，特殊儿童并不只有自闭症，对此，金星明也呼吁整个社会在关注“爱·咖啡”自闭症社会实践基地的同时，也应该更多关注其他弱势群体，比如脑瘫儿童、聋哑儿童等等，等到这些特殊儿童成年以后，也有相应的政策保障、制度保障，根据他们自身不同的情况给予适当的安置。

话题2

对自闭症人群的关爱仍有断层

“现在整个社会已经认识到，对自闭症应该早期诊断、早期识别、早期治疗。”上海交大医学院附属市精神卫生中心儿少科主任医生刘漪表示，根据国家政策，对于自闭症等需要特殊康复服务的家庭，可以申领上海市“阳光宝宝卡”，在孩子0—18岁期间，每年政府补贴1万2，以缓解家庭的经济压力。在义务教育阶段，自闭症儿童也可以选择普通学校随班就读、进入特殊学校、或者送教上门。刘漪说，“未成年孩子能够在学校这样的保护性环境下得到很好的教育，还可以学习一些职业技能，比如烘培、西点等等。”

不过，一旦这些特殊的孩子年满18岁就面临就业，在竞争性的环境下，自闭症孩子就显得非常弱势。“对于普通人群而言，18岁以上就被界定为成年人，可以走向社会了；但对于自闭症而言，是无法用年龄作为其应该走向社会的的依据。”刘漪表示，现在每个社区都有针对残障人士的“阳光之家”，但已经处于饱和状态，也就是说更小的孩子没有机会进入“阳光之家”。

因此，自闭症人群往往到了18岁以后，整个社会的支持体统就有了断层。对此，刘漪表示，“自闭症个体之间的差异性大，自闭症严重的往往到了二三十岁时，其智商或社会能力可能还是仅相当于一个普通幼儿的水平，其一生都要得到家庭与社会的服务；一些程度比较轻的自闭症成人，只是在社会沟通与交往等方面还有一定障碍，他们完全可以走向社会，甚至就业。”