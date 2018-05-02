上海叫停“出租车便利店”-浦东市场监管局：未取得食品经营许可

晨报记者 李晓明

本月中旬，本报报道的“出租车内开便利店”引发各方关注，大约有200辆海博出租车推出该项服务，在座椅后背小袋中放置一些小食品、小饮料，有需求的乘客可以通过手机购买。

不过，记者昨日从浦东市场监管局获悉，对于出租车内开便利店的行为，该局已经正式叫停。

每售一件司机得15%利润

实际上，从今年3月份开始，海博出租车公司就开始跟第三方合作，在部分出租车内试水“车载便利店”。

在出租车车厢内放置一些小食品，如雪碧、牛奶、薯片、坚果、口香糖等，价格也基本在10元以内。乘客如有需要，可以通过扫描相关二维码，再通过手机微信支付。

据悉，推出“车载便利店”的目的，一是在于方便乘客，二是在于增加司机收入，提高其从业积极性。司机每售出一件食品可得15%的利润。

合法性和安全性引争议

出租车内开便利店，虽然有些乘客叫好，但更多招来的是质疑声。其中，对于出租车是否具备相关经营资质，以及食品安全问题最受争议。

市城市交通运输管理处相关负责人曾表示，行业法规里没有涉及这部分的内容，也就是说没有这方面的禁止性条款； 出租车内安装车载设施设备的最大原则是不能影响乘客乘坐安全。

与出租车公司进行合作的第三方“汪汪便利”回应称，他们是一家专业的新零售公司，相关证照齐全，具备食品经营许可证等专业资质证件，出租车只是承载销售的场景。对于食品安全问题，“汪汪”表示其有完整的仓储物流、售后体系等；所有产品都是从正规渠道采购大品牌产品； 全流程严格把关，力求从根本上保证行业货架食品等的安全。同时对出租车乘客及所经营食品，全部投保乘客意外险和食品安全险，全方位保护消费者权益。

浦东市场监管局已叫停

在各方争议中，昨日，浦东市场监管局对此事终于作出了明确回复，认定海博出租车未取得食品销售许可，叫停了这一行为。

海博出租车公司注册是在浦东，作为监管部门，浦东新区市场监管局昨日回复称：海博出租车公司未经许可销售食品行为，与现行的法律法规要求不符合。在当前未取得许可的情况下，叫停海博出租车上销售食品的行为。

浦东市场监管局还表示，对于这种新型经营业态，如何防范风险，是否给予许可和如何进行有效监管，需要与市食药监局进一步研究。