“俗称”引虹鳟鱼是否属三文鱼之争-解读各不相同　专家怀疑其中或涉及商业利益

晨报记者 谢克伟

近来有关虹鳟鱼是否是三文鱼的争论甚嚣尘上，持有不同观点的人士各自搬出了专家来佐证自己的观点，一时间唇枪舌战。到底谁是谁非？新闻晨报记者昨天采访了上海海洋大学、东海水产研究所、北方某水产研究所多位水产专家后发现，因为三文鱼是俗称（商品名称）不是学名，争论各方将三文鱼进行了不同的定义，才引发了不同解读和是非之争。有专家甚至怀疑，其中或涉及到商业利益。

三文鱼俗称引不同解读

有媒体报道称：“青藏高原很早以前就开始养殖三文鱼，目前已经占据了国内三文鱼三分之一的市场。”这则看似再“规矩”不过的新闻消息，却在短时间内迅速发酵引起舆论哗然，青海虹鳟鱼是冒牌的三文鱼还就是三文鱼？虹鳟鱼是否寄生虫超乎想象，能不能生吃？一时间媒体、专家学者等纷纷发表各自的看法。

上海海洋大学有专家认为，北欧挪威的三文鱼属于鲑鱼类，虹鳟鱼属于鳟鱼类，通常意义的三文鱼是指大西洋鲑，与虹鳟鱼不是同一种鱼，属于两种鱼。就好比鲤鱼、鲫鱼、草鱼同属于鲤科鱼类，但是属于不同品种。“现在人们所说的鲑鳟鱼，包括鲑鱼类和鳟鱼类，都是冷水性鱼类。鲑鱼类代表性的有大西洋鲑（学名Salmo salar）、大马哈鱼等，鳟鱼类代表性的就是虹鳟鱼（学名 Oncorhynchus mykiss）等。虽然鲑鳟鱼属于一类，但鲑鱼类和鳟鱼类是有区别的。”

北方某水产研究所有专家认为，三文鱼是商品名称，是市场对冷水性鱼类的统称，是俗称，不是学名。虹鳟鱼是冷水性鱼类的一种，称之为三文鱼完全没有问题，诸如大马哈鱼等鲑鳟鱼都是冷水性鱼，都可以称之为三文鱼。北欧挪威产的三文鱼生长在海里，而虹鳟鱼生长在淡水里。相比生长在海水里的挪威三文鱼，生长在淡水里的虹鳟鱼口感要差点。该专家举例说，大马哈鱼是洄游鱼类，它繁殖在淡水，性成熟前是在海里育肥。

东海水产研究所有专家认同“三文鱼”只是商品名之说，并没有规定只是挪威进口的“大西洋鲑”才能用“三文鱼”命名，特别是非挪威产的鲑鳟鱼包括养殖的，更不希望不能用“三文鱼”这一商品名，毕竟三文鱼在老百姓印象中就是可以生吃的好鱼。从学术上看，鲑鳟鱼类是否都可以称之为“三文鱼”没有争辩的意义。他甚至怀疑争论是非涉及到各自的商业利益。

是否生吃要看养殖条件

至于虹鳟鱼是否可以生吃的问题，专家们的观点是要看养殖条件。东海水产研究所这位专家认为，鲑鳟鱼类大部分是洄游性鱼类，即产卵繁殖需到淡水中，部分生长阶段又回到海里，也有些种类可以一直生活在淡水中。网上讲到的淡水养的有寄生虫而海水中没有，是不科学的，现在野生的很少了，大部分是养殖的，不论是海水养殖还是淡水养殖关键看环境条件和养殖管理怎么样，控制好同样能达到生食标准。

北方某水产研究所的专家认为，冷水性鱼类养殖的环境标准比较高，因为这些鱼类生长的环境要求水清、无污染、水温不高（超过摄氏20度就会死亡），冷水性鱼类繁殖期在冬季12月至1月，其本身是一种生态鱼，在低温下细菌、病毒都不易繁殖，所以只要符合活鱼或冰鲜等条件，虹鳟鱼可以生吃。