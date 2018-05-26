上海92号汽油每升涨两毛一

晨报记者吴正彬报道 国家发改委发布通知，自2018年5月25日24时起，国内汽、柴油价格均上调，汽油每吨上调260元，柴油每吨上调250元。上海油价调后价格：92号汽油7.38元/升，涨0.21元/升；95号汽油7.85元/升，涨0.22元/升；0号柴油7.03元/升，涨0.21元/升。

本次调价是2018年第七次上调，本次调价过后，2018年成品油调价将呈现“七涨三跌一搁浅”的格局。下一次调价窗口将在2018年6月8日24时开启。

隆众资讯成品油分析师丁旭介绍，此次调价后，今年汽油累计涨幅为720元/吨，柴油涨幅700元/吨。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花10元左右； 按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用增加15元左右，而随着空调使用的增加，油耗最高还会上涨10%。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一千公里燃油费用增加80元左右。