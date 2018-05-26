谁是习近平心中的英雄

他曾一下飞机，就驱车一个半小时奔赴大别山深处的金寨县，向烈士纪念塔敬献花篮。

他曾两个月内两次前往卢沟桥，还曾在抗战纪念馆内的英烈环廊仔细查找张自忠、左权、杨靖宇等抗日名将的名字。

他曾写下《念奴娇•追思焦裕禄》，以“暮雪朝霜，毋改英雄意气！”自励，还曾专程赴兰考缅怀忠魂。

他就是习近平。在他看来，“实现我们的目标，需要英雄，需要英雄精神”。

今天的中国，需要什么样的英雄？让我们一起聆听习近平的回答。

◎有爱国情怀：以身许国、精忠报国

在习近平眼中，真正的英雄有“天下兴亡、匹夫有责”的情怀，总能在危难时刻“以身许国、精忠报国”。

他致敬孙中山，因为这位伟人“爱国若命”、“一息尚存，不忘救国”，誓言“亟拯斯民于水火，切扶大厦之将倾”。

他崇敬李大钊，因为这位中国共产党的主要创始人，坚守“以青春之我”，“创建青春之国家”的信念，面对北洋军阀的绞架毫无畏惧。

他敬重以身许国、隐姓埋名30年的“核潜艇之父”黄旭华，邀请老人一起合影，还为其挪动椅子，扶老人坐在自己身边。

他高度评价怀抱科技报国理想毅然回国的已故科学家黄大年，号召人们以黄大年为榜样，“学习他心有大我、至诚报国的爱国情怀”。

在习近平心中，这些以身许国的仁人志士“是中华民族的脊梁，他们的事迹和精神都是激励我们前行的强大力量”。

◎有英雄气概：不畏强暴、血战到底

“天地英雄气，千秋尚凛然。”英雄们不畏强暴、血战到底的气概，习近平从未忘怀。

他曾赞颂面对强敌包围弹尽援绝，仍孤军奋战到最后一刻的八路军“狼牙山五壮士”、新四军“刘老庄连”、东北抗联八位女战士、国民党军“八百壮士”等抗战英烈。

他曾动容地描述，抗战期间“中华儿女为中华民族独立和自由不惜抛头颅、洒热血，母亲送儿打日寇，妻子送郎上战场，男女老少齐动员”。

他还曾用华北一个庄户人家的对联概括中国人的必胜斗志：“万众一心保障国家独立，百折不挠争取民族解放”，横批是：“抗战到底”。

他说，“所有投身中国人民抗日战争中的人们，都是抗战英雄，都是民族英雄”，“在抗战英雄身上，充分展现了不畏强暴、血战到底的英雄气概”。

在习近平心中，这份英雄气概，将永远激励中国人克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

◎有时代担当：心中有责、无私奉献

习近平常说，和平年代同样需要英雄情怀！对于和平年代的英雄，习近平记在心里，时时提起。

他撰文称赞谷文昌，不追求轰轰烈烈的“显绩”，而是默默无闻地奉献；他号召大家以邹碧华、廖俊波等为榜样……

他还曾向世界讲述中国维和女警察和志虹牺牲的故事，在联合国读她的日记：“大千世界，我也许只是一根羽毛，但我也要以羽毛的方式承载和平的心愿” 。

他表扬公安队伍是和平年代牺牲最多、奉献最大的队伍，“大家白加黑、五加二，没有节假日、休息日，几乎是时时在流血，天天有牺牲”。

对这些为国牺牲、为民牺牲的英雄烈士，习近平强调，“我们要永远怀念他们，给予他们极大的荣誉和敬仰”，号召人们紧跟时代、肩负使命，争做先锋。

◎有奋斗精神：爱岗敬业、不懈进取

平凡岗位上的普通人，能否成为英雄？习近平给出肯定的答案！

在以普通党员身份参加所在党支部的专题组织生活会时，习近平号召全体党员以张思德、白求恩、焦裕禄、麦贤得为榜样，“这些人都是在普通的岗位上，但他们有一颗金子般发光的心，我希望同志们的参照系就是这些楷模” 。

习近平还曾提到三个人——雷锋、郭明义、罗阳，评价他们“身上所具有的信念的能量、大爱的胸怀、忘我的精神、进取的锐气，正是我们民族精神的最好写照，他们都是我们‘民族的脊梁’”。

这些人里有战士、有工人、有基层干部、有知识分子……他们都是千千万万普通劳动者中的一员，都工作在平凡的岗位上，也都通过不懈进取、忘我奉献，成为了各个时代的英雄。

新时代是奋斗者的时代，每一个人都是新时代的奋斗者，不管什么工作、什么岗位，只要我们“平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来”，每个人都有机会成为这个时代的英雄。

来源：人民日报