新时代，习近平为哪些干部撑腰鼓劲

大力教育引导干部担当作为、干事创业

推动各级领导干部自觉担当领导责任和示范责任

要加强教育引导，注重破立并举，抓住“关键少数”，推动各级领导干部自觉担当领导责任和示范责任，把自己摆进去、把思想摆进去、把工作摆进去，形成“头雁效应”。

——2018年3月10日，习近平参加十三届全国人大一次会议重庆代表团审议时指出

鲜明树立重实干重实绩的用人导向

能者上、庸者下、劣者汰

要坚持正确用人导向，把好干部选出来、用起来，促进能者上、庸者下、劣者汰。

——2016年1月12日，习近平在第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话

为实干者撑腰，为干事者鼓劲

要坚定舍我其谁的信念、勇当尖兵的决心，保持爬坡过坎的压力感、奋勇向前的使命感、干事创业的责任感，积极培育崇尚实干的环境，务实求变、务实求新、务实求进，为实干者撑腰，为干事者鼓劲，以昂扬的精神状态推动改革不停顿、开放不止步。

——2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

充分发挥干部考核评价的激励鞭策作用

让好干部真正受尊重、受重用

要着眼于党的事业发展需要选人用人，公道对待干部，公平评价干部，公正使用干部，敢于坚持原则，让好干部真正受尊重、受重用，让那些阿谀逢迎、弄虚作假、不干实事、会跑会要的干部真正没市场、受惩戒。

——2013年6月28日，习近平在全国组织工作会议上强调

切实为敢于担当的干部撑腰鼓劲

建立激励机制和容错纠错机制

坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善干部考核评价机制，建立激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

主动为敢干事、能干事的干部撑腰打气

要建设一支生态环境保护铁军，政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献。各级党委和政府要关心、支持生态环境保护队伍建设，主动为敢干事、能干事的干部撑腰打气。

——2018 年5月18日至19日，习近平在全国生态环境保护大会上强调

着力增强干部适应新时代发展要求的本领能力

注重培养专业能力、专业精神

注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

加强干部队伍专业化建设

这些年来，我一直强调要加强干部队伍专业化建设，是因为随着改革开放和社会主义现代化建设不断向前推进，各项工作对专业化、专门化、精细化提出了越来越高的要求，采取一般化、大呼隆、粗放型的领导方式和领导方法是完全不能适应的。

——2017年10月25日，习近平在党的十九届一中全会上的讲话

满怀热情关心关爱干部

要关心和爱护广大基层干部

要关心和爱护广大基层干部，为他们创造良好工作和成长条件，保障他们的合理待遇，帮助他们深入改进作风，提高发展经济能力、改革创新能力、依法办事能力、化解矛盾能力、带领群众能力，引导他们扎根基层、爱岗敬业、争创一流。

——2015年6月16日至18日，习近平在贵州调研时强调

把严格管理干部和热情关心干部结合起来

要把严格管理干部和热情关心干部结合起来，推动广大干部心情舒畅、充满信心，积极作为、敢于担当。要支持和保护那些作风正派又敢作敢为、锐意进取的干部，最大限度调动广大干部的积极性、主动性、创造性，激励他们更好带领群众干事创业。

——2016年1月18日，习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届五中全会精神专题研讨班开班式上的讲话

凝聚形成创新创业的强大合力

坚持和发扬“红船精神”

“红船精神”昭示我们，在社会发展的进程中，我们不能因循守旧，刻舟求剑，必须勇立潮头，敢为人先，以创新的精神永葆党的生机和活力。面对新挑战、新机遇和新形势、新任务，我们要坚持和发扬“红船精神”，有敢于突破前人的勇气和智慧，自觉克服安于现状、不思进取的思想观念，坚持用创新的理论成果武装头脑，用创新的思想观念谋划工作，紧紧扭住发展不放松，与时俱进，开拓创新，不断推进建设中国特色社会主义的伟大事业。

——2017年11月，习近平在署名文章《弘扬“红船精神” 走在时代前列》中指出