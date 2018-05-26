【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章】

深耕数据蓝海 创新引领未来

——写在二〇一八中国国际大数据产业博览会召开之际

光明日报记者 吕慎 李慧 光明日报见习记者 李丹阳

“大数据是信息化发展的新阶段”。

党的十九大制定了新时代中国特色社会主义的行动纲领和发展蓝图，提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能。

习近平总书记为数字中国建设指明了方向：加快数字中国建设，就是要适应我国发展新的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

近年来，贵州牢记习近平总书记嘱托，把大数据产业作为守住两条底线、加快转型发展的战略选择，先行先试、创新发展，取得了令人瞩目的成绩。

新理念，铺就赶超之路

5月的贵州，世界瞩目。2018中国国际大数据产业博览会将于26日至29日在贵阳召开。人工智能、数据安全、万物互联、共享经济、精准扶贫等5个前沿话题即将展开。

3年前，贵州率先向全球发出“英雄帖”，邀请全球大数据领域的尖端科技、顶级企业和专家大咖共赴盛宴。这是全球首个以大数据为主题的博览会，贵州带着举全省之力发展大数据的决心，主动站上了世界舞台。已连续成功举办三届的数博会，成为国际大数据产业交流合作的重要平台。

2014年，大数据方兴未艾，谁抢占先机，谁就容易赢得未来。而大数据这一全新的产业，可以让贵州走出发展的突围之路。贵州一举抓住了弯道取直、后发赶超的历史机遇，当年全国两会期间，贵州在北京举办大数据推介会，发出先声。

政策先行，“天时”聚风潮。

2014年，贵州省委、省政府把发展大数据上升为全省战略。《关于加快大数据产业发展应用若干政策的意见》《贵州省大数据产业发展应用规划纲要（2014—2020年）》出台。随后，《贵州省信息基础设施条例》面世，这是国内第一部信息基础设施地方性法规。同年建成第一个省级数据集聚、共享、开放的系统平台“云上贵州”。

贵州步履踏实，一步一个脚印。2015年，贵阳·贵安大数据产业发展集聚区获批建设，《贵安新区推进大数据产业发展三年计划（2015—2017）》出炉，设立全球第一个大数据交易所；2016年，国家大数据（贵州）综合试验区获批建设，全国首部大数据地方法规《贵州省大数据发展应用促进条例》发布，挂牌运行第一个国家大数据工程实验室；2017年，发布首个省级数字经济专项规划《贵州省数字经济发展规划（2017—2020）》……一个朝阳产业在贫瘠的土地上蓬勃发展起来。

资源支撑，“地利”生引力。

贵州是天然的“中国机房”。冬无严寒、夏无酷暑，年均气温15摄氏度，同等条件下省电三成；地质构造稳定，罕见地震、台风等灾害，数据安全有保障；煤炭储量丰富，电力资源充足，直接降低企业运营成本。

优势齐聚，有凤来仪。先是三大运营商数据中心落户贵安新区，接着是苹果iCloud、华为、富士康等知名企业数据中心，贵州成了快速崛起的全球数据存储基地。

有了良好平台的贵州，不仅获得谷歌、英特尔、微软、IBM、苹果等世界知名企业青睐，也招引落地了货车帮、华芯通、易鲸捷等一批高成长型企业。新产品、新业态、新模式层出不穷。

众多互联网科技人才来到贵州，人才洼地成为创业热土。贵州理工大学阿里巴巴学院2017年首期招生300人、贵州电子信息技术职业学院华为大数据学院首期招生1000人，清华大学大数据研究生贵州班首期招生30人。

在抢抓大数据发展机遇中，贵州的顶层设计走在全国前列，为新动能推动新发展提供了保障。

新动能，激活加速引擎

4月19日，两辆小汽车在北京甫一亮相，便引得业内高度关注。他们是贵州首款智能电动汽车新特DEV1以及新特汽车为摩拜定制生产的共享电动汽车。前者售价不足十万元却身怀绝技——搭载自主研发的D-OS智能车联网系统，可提供刷脸登录、语音识别、智能充电、AR虚拟现实交互、汽车银行等服务；后者则是共享单车行业巨头摩拜科技进军共享汽车的首次尝试。

以黑马之姿亮相的新特汽车，是由贵安新区成功孵化的一个新兴互联网造车企业，也是贵州依托大数据先行优势培育的新型产业代表。过去，贵州产能过剩，经济下行，煤磷电酒烟等传统支柱产业动力不足，又是全国最难啃的贫困“硬骨头”，而大数据无疑按下了后发赶超的快捷键。

转型升级有了大数据引擎。

大数据可以孕育全新的业态，更可以改造和提升传统产业。用大数据技术搭建货运交易平台的“货车帮”，改变了中国公路货运物流理念，战略重组后的满帮集团成为全国最大的大数据物流平台；全国首家“云链”服务商白山云科技，深耕云分发、云存储和云聚合业务，服务中国70%互联网用户；易鲸捷创新研发出完全自主可控的国产知识产权数据库，填补了国内数据库核心技术的空白……优质大数据企业的扎堆带来了良好的集聚效应，数据加工、数据开发、数据安全等新业态不断涌现。

产业扶贫有了大数据抓手。

对于农村扶贫来说，黔货出山、产销对接是关键。由多彩贵州网建设运营的贵州电商云大数据平台，集数据填报、数据抓取、定点采集、统计监测为一体，让农产品销售数据“活”起来。2017年，贵州电子商务云通过该平台向对黔货最感兴趣的广东省、北京市、上海市等省市着重推介黔货，实现年销售黔货量逾百万件。目前贵州电商云在省内88个县设立了扶贫点，与农户进行线上线下合作，提供拍照、包装、宣传、销售“一站式”服务。

安顺市平坝区齐伯镇盛产一种优质的小黄姜，因信息闭塞销售不畅，一直“养在深闺人未识”。而在贵州电商云帮助下，小黄姜有了走心的文案和高大上的图片视频，还承载了种植带头人杨明成的励志脱贫故事，摇身一变成了网红产品“励志扶贫小黄姜”，登上了贵州电商云开设在那家网、淘宝、天猫、京东等多个平台的贵州扶贫商品馆。“现在我的网上生意越来越火，同时线下也能接到10万斤以上的订单。”杨明成开心地说，两年时间，齐伯小黄姜线上销售30万斤，带动225户本地居民调整种植品种。

公共服务有了大数据“升级版”。

遵义市汇川区近日上线了一款大城市都没见过的MY BOX无人智能货柜，让不少人感到新奇。与普通智能贩售机不同的是，它将消费者的掌纹作为个人唯一ID，首次注册绑定后，购物只需“刷手”、关门就能完成，像在自家冰箱取东西一样简单。据其研发公司亿易通总经理李纯华介绍，MY BOX搭载了全国首个融合大数据、人工智能、生物识别技术的无人货柜系统，让传统零售服务得到再次升级，极大便利市民生活。

已成为全国重要数据中心的贵州，没有满足于数据存储的功能，围绕政用、商用、民用开发大数据核心业态、关联业态、衍生业态等充分挖掘大数据应用价值，解决交通、医疗、教育等行业痛点，涌现出“教育云”“医疗健康云”“多彩宝”、联影医疗“远程医疗影像中心”等一批优秀的社会民生服务项目。

大数据应用场景的背后支撑，是数据的高层次互联互通。深入贯彻习近平总书记关于“建设全国一体化的国家大数据中心”的重要指示精神，贵州率先推动全省数据“聚通用”，省级政府部门非涉密单位全部上云，各市州、贵安新区平台接入“云上贵州”，数据量从2015年底的10TB增长到目前的526TB。

新发展，坚定前行方向

从“贵州行吗”到“提起大数据必谈贵州”，再到“发展大数据必到贵州”，从疑惑到感叹的转变，是对大数据产业发展贵州样本的认同。

数据显示，贵州全省大数据企业从2013年的不足1000家增长至8548家，大数据产业规模总量超过1100亿元；2017年，贵州数字经济增速37.2%，位列全国第一，以大数据为引领的电子信息制造业增加值增长86.3%，成为工业经济第二大增长点。

贯彻新理念，培育新动能，贵州走出了一条有别于东部、不同于西部其他省份的发展新路，用行动和数据证明了“贵州发展大数据确实有道理”。

随着贵州大数据步入良性发展轨道，贵州提出“144”总体思路，紧扣“一以贯之”“四个强化”和“四个融合”关键词，势要在新时代将大数据之路越走越宽。

“一以贯之”，是要坚定不移推进大数据战略行动向纵深发展。“要坚定不移推进大数据战略行动。新时代，我们要按照党的十九大提出的新要求，推动质量变革、效率变革、动力变革，使大数据在贵州经济社会高质量发展中发挥更大作用。”在4月召开的调研大数据企业座谈会上，贵州省委书记、省人大常委会主任孙志刚强调了贵州发展的方向和决心。

“四个强化”，是要强化对现有大数据企业的支持力度、强化对大数据企业的招商力度、强化对与大数据融合的高科技领域企业的招商力度、强化对大数据等高科技领域人才的引进力度。着力集聚大数据发展的各类资源要素，通过量的增加引起质的飞跃。

2018年，贵州将发放“企业云使用券”，推动10000家企业“上云”；落实大数据企业用地、用电、税收、提速降费、小微企业财税扶持等政策；建设一批大数据孵化器、众创空间、实验室、产业园、产业基地；不断培育新的“独角兽”“小巨人”企业；用好“智力收割机”模式汇集全球智力。

“四个融合”，是把融合作为大数据的价值所在，坚持以问题为导向，加快大数据与实体经济的融合，加快大数据与乡村振兴的融合，加快大数据与服务民生的融合，加快大数据与社会治理的融合，推动实体经济转型升级，推进农村产业革命，提高人民群众生活质量，提高政府治理能力和水平，在大数据融合方面创造新经验、闯出新天地。

2月上旬，贵州省政府印发《实施“万企融合”大行动打好“数字经济”攻坚战方案》，计划到2022年，带动1万户以上实体经济企业与大数据深度融合，数字经济增加值占全省GDP比重达到33%，引导推动各领域、各行业实体经济企业融合升级全覆盖。

习近平总书记强调，要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化。

“我们将牢记嘱托、感恩奋进，一届接着一届干，将大数据战略行动作为高速增长阶段向高质量发展阶段转变的重要抓手，把大数据这面旗举得更高，把大数据这块牌子擦得更亮，把大数据对经济社会发展的促进作用发挥得更好，推动大数据发展跃上新台阶，在新时代实现新的更大作为。”贵州省大数据发展领导小组有关负责人说。

（光明日报贵阳5月25日电）

《光明日报》（ 2018年05月26日 01版）