中兴最终逃过一劫的背后！这三个问题必须警钟长鸣

本文图片 “牛弹琴”微信公号

（一）

刚刚，中兴事件最终结果出来了。

按照美国媒体的报道，美国东部时间5月25日，美国商务部已经就解除对中兴公司的销售禁令，通报了美国国会。

中兴逃过一劫，但代价也是相当惨痛的。作为推特驻白宫首席记者，特朗普是这样在推特上报道的：

是我先将它（关闭），然后让它重新开张，但必须更高安全保障，更换管理层和董事会，必须购买美国产品，罚款13亿美元，民主党人什么都没做……

言简意赅，中兴可以活过来，但必须接受这些条件：

1、中兴管理层和董事会彻底洗牌。

2、更高安全保障，必须听美国的。

3、中兴购买更多美国产品。

4、罚款13亿美元。

根据美国媒体的报道，其实还有一个细节：向中兴派驻美方挑选的人员，对该公司进行监督。

不用回避，整个事件中，中兴确实被美国抓住了把柄。明明知道自己早已成为美国人的标靶，还为了一点小利，违反美国法律法规和契约，将承诺不外卖的美国产品销售给了伊朗。

为此，2017年，中兴被迫与美国政府达成协议，同意支付总计8.92亿美元罚款，以及3亿美元的暂缓罚款。

但哪知道，公司内部的一点疏漏，让中兴又给美国逮住了小辫子。

按照美国商务部长罗斯4月16日的说法：“中兴通讯误导了（美）商务部。之后公司不但没有惩戒其员工和高管，反而对他们进行了奖励。这种恶劣行为不容忽视。”

美国由此痛下狠手，断绝所有美国供应商与中兴的关系。中兴随即陷入全面危机。

一个小错，导致的却是一个世界级企业的毁灭。

（二）

中兴生死关头，关系到的不仅仅是8万人的就业，还有众多上下游企业的利益。

美国最后开出的惩罚条件相当苛刻。但用一些业内人士的话说，如果没有中国投入大量资源进行严正交涉，中兴是必死无疑。

据知情人士透露，在过去几轮中美贸易磋商中，在中方的严正交涉下，美方态度方有所改变。

甚至特朗普本人也透露，中国最高领导人也和他谈到过相关问题。最后，特朗普这样表态：美国对中兴的封杀，让很多美企业也遭受了冲击，“可以让他们付出巨大代价，但并不一定要伤及所有这些美国企业。”

特朗普以避免本国企业受损为由，决定放中兴一马。

必须看到，在美国，中兴事件已经成了一个政治斗争的工具。所以特朗普还不忘以攻为守，在推特上特意揶揄了一下民主党：你看我得到了这么多，你们民主党人什么都没做……

还有一个很意味深长的细节：上次中美华盛顿磋商后，发表的中美联合声明，没有提到中兴，也没有提到停战，外界一度很意外，但从事后的发展来看，如果没有猜错的话，美国同意解除对中兴的封杀、中美贸易战停战，正是刘鹤副总理美国之行磋商的两大成果。

只是出于某种考虑，双方心照不宣，没有放在联合声明中。这也显现了双方谈判团队的智慧。

外交就是这样，有些写在纸面上，有些更反映在具体行动中。所以，很多时候，要听其言，更要观其行。

另外，值得注意的是，虽然美方说是13亿美元罚金。但据知情人士透露，其中10亿是真罚，其余3亿是保证金。因此，如果中兴让美国人再挑不出茬来，最终缴纳的是10亿美元。

但说13亿而不是10亿，也可见美国政府的炫耀心态，或者说，更显现了美国内部斗争的激烈。

对中兴来说，这是一个屈辱但却不得不接受的条件。

如果拒绝接受，意味着公司彻底停摆。能尽早一天复工，损失就会减少一些。2017年，中兴全年收入为1000多亿元人民币（合170亿美元），停摆6个多星期以来，中兴损失应该已经有20多亿美元。

一句话：再苦的药，中兴现在也只能含泪咽下去。

但用10亿美元的罚款，换回了一个大企业的活路，中兴多少还算是幸运的。

风物长宜放眼量，希望中兴能痛定思痛，成为一个真正的伟大企业。

（三）

中兴逃过一劫，但生生地被美国人剥掉了一层皮。

过去几年辛辛苦苦赚的钱，等于全都为美国人挣了。教训，可以说是非常非常惨痛。

在牛弹琴看来（bullpiano）看来，至少这三个问题吧：

第一，中国企业，不能有丝毫侥幸心理。

尤其是在某些国家，中国企业本来就被政客们重点关照，如果还有种种侥幸心理，有时连怎么死的都不知道。

具体到中兴。必须看到，当初违规向伊朗出售相关产品，肯定是以为美国人发现不了；即使发现了，大不了就是罚酒三杯。 哪知道，这是在一条不归路上狂奔。

美国人正想对你下手，正愁没有合适理由，你这是自己将枪送到了美国人手里。

这种侥幸心理，铸成的真的是“一失足成千古恨”的大错。即使没有中美贸易战，迟早也会被美国抓个正着，也肯定会被拿来杀鸡儆猴。本身过错在先，这也让中方的严正交涉，难以发挥最大的效果。

这个世界，出来混，总是要还的。中兴为此付出了惨痛的代价，也给其他中国企业上了深刻的一课。

第二，现在的美国，什么都干得出来！

平心而论，中兴是有错在先，但也绝对错不至死；但美国一棍子打死，用意也不言自明。

这也帮世界戳破了一个幻象。以前总以为美国再怎么不讲理，还不至于作出斩尽杀绝的类似“贸易恐怖主义”的做法。但事实却是残酷的，尤其是考虑到当下美国国内的政治斗争，以至于不少西方人都认为，现在的美国，真什么都做得出来，什么贸易公平，什么基本规则，统统可以扔一边去。

说一句题外话，继对进口钢铝加征关税后，特朗普已经指示美国商务部，对进口汽车发起调查，理由仍是美国国家安全。这同中国没太大关系，因为美国进口汽车主要来自欧洲、日本和韩国。

美国人竟然这么干，很多欧洲人都不相信自己耳朵。《金融时报》引述一位欧洲官员的话说：“这令人震惊。进口汽车怎么可能是对美国国家安全的威胁？这是公然的保护主义。”

但这就是现在的美国，我们必须有充分的心理准备，以变应变。

第三，还是那个词：核心技术、核心技术、核心技术。

中兴是一个世界级企业不假，拥有雄厚的技术实力；但美国一下令封杀，中兴毫无可回旋余地，原因也很简单：中兴的芯片，都来自美国公司，没有了美国的芯片，就没有中兴的活路。

中兴虽然逃过了一劫，但相信带给中国人的心理震撼，仍是相当深远的。我们必须清醒，在很多领域，我们确实取得了让世界惊艳的成就；但我们更要知道，在某些领域，我们仍存在很大的差距。

2008年国际金融危机之后，面对经济泡沫的破灭，奥巴马曾提出一个概念：“岩上之屋”，即房子必须盖在岩石上，不能再盖在沙滩上了。奥巴马说的是美国经济，但对中国经济、中国企业来说，何尝不也是一种启示。

尤其是核心技术方面。我记得，中国领导人就曾这样警告过：核心技术是国之重器，在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击。而核心技术受制于人，是我们最大的隐患。

尤其最后这一点，我们必须警钟长鸣！

这一点，我们还必须知耻近乎勇！

这一点，我们更必须感谢美国人的提醒！

（原题为《中兴最终逃过一劫的背后！这三个问题必须警钟长鸣》）

来源：“牛弹琴”微信公号 澎湃新闻