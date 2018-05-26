大数据时代，区块链技术有望成旅游“法宝”

晨报记者 曹西京

《中国出境旅游大数据报告》显示，在线旅游平台和手机端已经成为中国旅游者首选。业内人士认为，未来3-5年我国旅游业将在智能化、新模式、新服务等方面创新变革。作为国内旅游数据最全、最多维结构化的旅游科技公司，金棕榈企业机构CEO潘皓波认为，基于大数据再造的用户画像及精准分析有望成为旅游定制地和企业营销“新法宝”。

新模式助力定制和个性化旅游

潘皓波在业界率先提出将S2B2C新零售商业模式运用于旅游业。S是供应链资源，B是各种旅游销售渠道，如旅游门店、旅游顾问等，C是游客。旅游场景中，S2B2C模式的优势在以下三方面：第一，供应商集中采购规模发展，减少中间计调、团控工作量，销售端发展渠道提升订单量。第二，增加供应链的整合能力，扩展上游供应商。第三，提高平台运营效率。平台自动化结算、降本增效；订单自动确认、减少人工干预环节。潘皓波表示，这一模式能够带来比传统旅游业大得多的价值创新，构建的协同网契合定制化、个性化消费趋势。

金棕榈业界首创的DDTS，即Destination Data Travel Service目的地大数据旅游服务解决方案，商业化应用于多个目的地。它以大数据为核心，基于旅游目的地特点，整合周边旅游资源，实现目的地流量预测、市场监测，对旅游数据、市场趋势进行可视化展现，形成可持续发展的产业生态圈。目前，中国文化和旅游部、海南、上海、南京、成都、黄山、新加坡、俄罗斯、印度等均选择了金棕榈的DDTS提升营销。

区块链技术挑战传统旅行社

在潘皓波看来，当下的区块链技术去中心化特征正好可以解决消费者对旅游行业的诟病。区块链具有分布式、智能合约等特点，运用到旅游行业可解决信息不能直接对等问题，消除中介机构，确保每一条旅游者评价真实可信。目前金棕榈利用自己国内领先的大数据服务商优势，已经在这一领域布局，通过区块链、大数据和人工智能技术打造领先的旅游共享平台。

如今，指尖上的旅行代理人悄然兴起。携程微商、旅游圈微商、腾邦国际控股旗下欣欣旅游的“欣欣微营销”等均推出同业工具，支持小B端及用户个人开店，分销平台的旅游产品。金棕榈自行研发推出的“棕榈掌中游”微店管理系统，也收获了广东中旅、山东银座旅游集团等众多五钻店铺，实现一人、一线、一微店，将爆款、旅游尾单分享朋友圈，弹指之间获客获利。

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金棕榈企业机构成立于1992年11月，总部在上海，专注旅游行业信息化发展26年。公司致力于提供智慧旅行的整体解决方案与云平台服务，已成为国内领先的智能旅行第三方技术与数据服务供应商。其电子合同平台的用户已经涵盖携程、同程、去哪儿、驴妈妈等100%的OTA企业和春秋、凯撒、众信等90%旅游上市公司，棒导游平台集聚了15万活跃导游，是国内最大的导游服务平台，其导游数占全国活跃导游50%以上。公司还独创研发了团散比模型、大型景区人流量预测等多个自有算法，为国家旅游局及上海、江苏、浙江、四川等旅游局提供相关数据服务。